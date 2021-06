El drama turco 'Mujer' ha sido la gran revelación de la temporada en Antena 3 gracias a sus grandes datos de audiencia. Cada semana la serie consigue algo poco habitual hasta hace poco para una serie turca: convertirse en líder de audiencia en prime time.

El éxito de Mujer es incontestable y cada día reúne a más seguidores en la dura competencia que mantiene la cadena privada con Telecinco. No obstante, las últimas decisiones de la cadena han enfadado y mucho a los seguidores de la telenovela turca. "Es una vergüenza lo que antena 3 está haciendo con la serie mujer, la ponen cuando quieren se ríen de la audiencia ,nos toman por idiotas. Hoy miércoles no ponen el capítulo de verdad, que esto es de vergüenza", se quejaba una usuaria a través de Twitter. " Veo muy poco oh nada Antena Tres, pero hasta la novela dejaré de ver se así continua!! Y después dicen que son la televisión abierta, mas bien seria la televisión oscura. Una VERGUENZA de cadena es el que es de verdad!", se quejaba otra.

La serie Mujer se ha convertido en el fenómeno del año. De hecho va a conseguir algo que hasta la fecha parecía poco probable: que Antena 3 se acerque cada vez más a Telecinco y que después de años la cadena de Atresmedia pueda volver a luchar por ser la más vista del país. Un dato que llevan tiempo persiguiendo pero que no acaba de llegar.

El éxito de Mujer, que empezó emitiéndose dos días a la semana y que ha cosechado días con un share del 20 por ciento poco visto estos días, ha hecho que en ocasiones se emita hasta tres veces, con semanas ocupando el prime time de lunes, martes y miércoles. Con su final cerca, la cadena ha vuelto a emitirlo solo lunes y martes, algo que ha cabreado a parte de la audiencia.

Pero ¿cuál es el secreto del éxito? Hay varias razones que lo explican. Lo primero: la cadena ha sabido ver el tirón de este tipo de formatos que hasta ahora habían pasado más o menos desapercibidos en canales secundarios. Lo segundo: el público que sigue estas series es el tradicional de Telecinco por lo que ha sumado espectadores a Atresmedia. Y además por la multiplataforma: Atresmedia también explota el fenómeno en su plataforma de pago con adelantos de capítulos.

Pero los fans se dividen entre quienes alaban lo que está pasando y quienes critican que cada semana haya días diferentes de emisión. El lío es tal que la cadena ha lanzado vídeos de dos minutos para que los espectadores puedan estar al tanto de lo que sucede cada día.