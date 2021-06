Los concursantes de 'Supervivientes 2021' se disputaron la pasada semana una semifinal del juego de líder que no estuvo exenta de polémica. Durante el transcurso de la gala 'Tierra de nadie', Lara Álvarez abroncó a Tom Brusse por su cuestionable estrategia para alzarse con la victoria. Pero eso no fue la única crítica. Ni mucho menos. Algunos dicen que se hizo tongo para que gane en algún momento Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, el ex de Rocío Flores al que se expulsó de Telecinco cuando se hizo público el documental "Contar la verdad para seguir viva".

OLGA HA TOCADO EL AGUA ANTES DE QUE LARA SE CAYESE @Supervivientes TONGO!!!!!! #SVGala10 — AITOR (@AitorIsabel) 9 de junio de 2021

Pero ¿qué pasó con Tom? Los náufragos debían mantener el equilibrio sobre una plataforma situada a pocos metros del agua, con la única ayuda de una cuerda. Aunque todos ellos podían ingeniárselas para desestabilizar a sus contrincantes, Tom fue un paso más allá y le propinó una patada a Omar Sánchez, provocando que este cayera al mar.

"Eso no está permitido. Bájate, Tom", dijo de inmediato Lara mientras el novio de Anabel Pantoja se quejaba: "¡Eso no se puede hacer!". Para aclarar lo sucedido, la presentadora explicó que la organización del reality iba a revisar las imágenes de la prueba: "Van a tomar una decisión. Estamos aquí para hacer las cosas lo mejor posible".

El concursante marroquí trató de justificar su patada, pero Lara le recordó que eso no estaba permitido: "Una cosa es divertirse, mover el tronco, y otra cosa es darle una patada a tu compañero". "Está grabado, las normas las ponemos nosotros", apuntó la asturiana antes de afear la actitud de Tom: "Cuando se os dan unas normas, es para que juguéis de manera limpia".

"Una cosa es la estrategia, puedes mover el tronco, pero no puedes empujar a tu compañero", insistió Lara ante el superviviente, que seguía sin entender el motivo de su descalificación. Finalmente, la organización del programa tomó la decisión de repetir el juego sin Tom y sin Melyssa, que ya había caído al agua antes de que su expareja empujara a Omar.

La resolución de este conflicto no pasó desapercibida en redes sociales. Aunque muchos espectadores estuvieron de acuerdo con la descalificación de Tom por incumplir las reglas del juego, recordaron que Olga Moreno tampoco respetó las instrucciones del programa en la prueba de la noria que disputó hace unas semanas contra Melyssa. Sin embargo, en aquella ocasión, no hubo ningún tipo de represalia para la superviviente.