Tras el enfrentamiento mediático que han protagonizado en las últimas horas Conchi Ortega Cano y Ana María Aldón, José Ortega Cano ha dado la cara y, saliendo al paso de las diferentes informaciones sobre la nula relación entre su mujer y su hermana, ha aclarado por qué Conchi ha acusado a Ana de no haberle cogido el teléfono para informarle del estado de salud del diestro tras su operación de corazón, algo que la gaditana negó tajantemente en 'Viva la vida', estallando ante la inquina que su cuñada tiene por ella sin ningún motivo.

José Ortega Cano ha entrado por teléfono en el programa 'Ya es mediodía' y ha hablado no sólo del enfrentamiento entre su mujer y su hermana, sino también sobre las declaraciones de Amador Mohedano llamando envidiosa a Conchi y sobre las memorias de Rocío Jurado escritas por Jesús Mariñas, que no ha dudado en cuestionar la verdadera sexualidad de 'La más grande'.

"Me encuentro regular", ha confesado el diestro, confesando que "este tipo de cosas no ayudan nada, en tema del corazón o de la salud".

Sin embargo, huyendo de la polémica y haciendo gala de su carácter conciliador con todo el mundo, Ortega Cano ha explicado el porqué del desencuentro entre Conchi y Ana María después de haber estado juntas en el hospital cuando el diestro fue operado del corazón hace una semana y ha señalado por qué su hermana declaró que la gaditana no le había cogido el teléfono. "Parece ser que mi hermana en vez de llamar a Ana María estaba marcando mi número, u otro número equivocado. Es una confusión que pensó que no le querían coger el teléfono, cosa que no es así. Creo que ha sido una confusión del teléfono y le ha pasado muchas veces con esto a mi hermana que ya tiene una edad. Y nada más que decir", ha asegurado.

Igual de conciliador se ha mostrado ante las sorprendentes declaraciones de Amador Mohedano afirmando que Conchi Ortega Cano tenía mucha envidia por Rocío Jurado. Censurando las palabras de su cuñado al hablar sobre su hermana, José ha señalado que "eso no está entre gente civilizada y de personas que hemos tenido y tienen una relación de familia. Tengo una relación con Rosa, con Amador, con Gloria, pero hay que entender los nervios y respetarnos unos a otros". "Todos cometemos errores. Hay que perdonar y confiar en el futuro y pensar en cosas bonitas", ha asegurado en clara referencia a Amador, después de que la propia Rosa, presente en el plató, tachase a su exmarido de estar muy "desafortunado" con sus palabras sobre Conchi.

Por último, y antes de colgar, José Ortega Cano también se ha pronunciado sobre las memorias de Rocío Jurado escritas por Jesús Mariñas, en las que el periodista pone en duda la verdadera orientación sexual de la chipionera. "Opino que Mariñas primero, que es muy mayor, catalufo. Segundo, que ha sido siempre un caradura y si lo demanda Rocío lo voy a demandar yo también y vamos a hacer una demanda total a una persona que solo ha chupado el bote de la gente". "Rocío lo trataba bien, pero mira las cosas que por lo visto dice. Es un caradura y no merece la pena ni hablarlo ni mentarlo", ha conluido.