¿Hay desenlace o vuelve a ser otro gancho? Esa es la pregunta que se hacen todos los seguidores de "Pasapalabra", después de que la productora del programa haya colgado un vídeo en sus redes sociales en el que aparentemente Pablo se lleva el bote. Por lo que se aprecia en las imágenes, se puede ver al concursante a falta de una palabra para llevarse el gran premio y visiblemente nervioso. La letra para resolver es la "x", y por la expresión del concursante, parece que cree que se sabe la respuesta.

Lo que no desvela la cadena es cuándo se emitirá ese programa. Desde luego, todo hace pensar que será a lo largo de esta semana, pero no hay concreción oficial. En las redes sociales hay opiniones para todos los gustos: desde quienes creen que vuelve a ser una trampa y que Pablo no se llevará el bote, hasta los que creen que después del follón que se formó hace semanas, la productora no tendrá valor a repetir lo mismo. Todo conjeturas.

Sí, nosotros también nos hemos quedado sin respiración 😳



Muy pronto en #Pasapalabra 💥 pic.twitter.com/WkJwM5pep5 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 18 de junio de 2021

También hay teorías y más teorías sobre cuándo se emitirá el programa en el que supuestamente hay premio gordo. El tuit de la cadena fue publicado el pasado 18 de junio, viernes, a las 22.29 horas, después de la emisión del programa. Buena parte de la fiel audiencia del programa, uno de los fijos de Antena 3, creen que lo más probable es que no haya desenlace hasta este mismo viernes.

Lo único claro aquí es que como no se lleve Pablo el bote, va a haber un follón bien gordo. Y es que son muchos los seguidores del programa que ya han advertido a través de las redes sociales que no permitirán otro engaño. "Si no se lleva el bote, dejaré de ver el programa", coinciden centenares de fans de Pasapalabra.

Se da la circunstancia, además, de que Pablo es un concursante que no deja indiferente a nadie. El joven participante tiene una verdadera legión de seguidores, que alaban de él su inteligencia, cultura y deportividad. Si bien, también tiene detractores. Algunos telespectadores le tildan de "prepotente". Nunca llueve a gusto de todos.

En lo que sí coincide la mayoría es en estar en guardia, después de que hace unos meses Pasapalabra hiciese una jugada casi idéntica y acabase en "bluff".

Pasapalabra es sin duda uno de los espacios más populares de Antena 3. Desde que Atresmedia le levantase los derechos del concurso a Mediaset, se ha convertido en uno de sus platos fuertes de su parrilla. También le ha funcionado a la cadena el cambio de presentador. Apostaron por Roberto Leal, y el cambio ha sido un verdadero éxito.