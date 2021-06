Belén esteban ha vuelto a sentarse un día más en el pláto de Sálvame y esta vez ha hablado del tema que la convirtió en el centro del foco mediático: Jesulín de Ubrique. El motivo era sobre la vida de la segunda hija del ex torero, Julia Janeiro, en Madrid. La princesa del pueblo fue entonces el centro de todas las miradas por saber cómo era la relación con el resto de sus hijos, en concreto con Andrea, la hija que tuvo junto a Belén Esteban. “Lo que me sorprende es que cuando María José estudiaba estaba sola y cuando Jesulín viene a Madrid, viene el pack, un matrimonio unido”, comentaba ella de forma sarcástica.

Sus palabras no han gustado muchos a los seguidores del programa de la red social Twitter, cansados de que nuevamente vuelva a hablar con Jesulín. Muchos de ellos incluso han ido más allá y la han comparado con Antonio David flores, quién estuvo durante 20 años hablando de su relación sobre Rocío Carrasco en los platós y revistas del corazón mientras ella permanecía en silencio. Algo que terminó explotándole en la cara tras la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". Los usuarios han defendido que Belén Esteban lleva años haciendo lo mismo, hablando sobre Jesulín y su relación sin que él haya explotado la vida privada de ambos. "Belén si puede hablar de jesulin, eso no es acoso mediatico, lo de Antonio David si, claro poner verde al exmarido esta permitido a la exmujer no", se quejaba una usuaria. "Deseando ver una docuserie de Jesulin y Campanario creo que esa no me la perderé", comentaba otra. "Si no habla de Jesulín no está agusto... Parece que la molesta que Jesús sea feliz con su mujer...", escribiía una usuaria. "Lo que tiene que hacer Jesulí es lo que ha hecho la Roció Carrasco y poner a Belén en su sitio".

'Sálvame' cierra la puerta a una de las principales colaboradoras de Telecinco: "Ese tren ya pasó"

El pasado fin de semana, 'Viva la vida' siguió testando la faceta de Alejandra Rubio como entrevistadora. Después de poner en aprietos a su madre, Terelu Campos, con un comprometido cuestionario, el domingo llegó el turno de Carmen Borrego. Entre otros asuntos, la colaboradora quiso conocer si su tía estaría dispuesta a volver a trabajar en 'Sálvame'.

"Me acaban de decir algo. Ese tren ya pasó", aseguró Jorge Javier Vázquez en nombre de la dirección del formato de La fábrica de la tele. "No lo digo yo, me lo han dicho por el pinganillo", explicó el presentador mientras sus compañeros reían a carcajadas por este giro de guion.