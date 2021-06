Todos dábamos por hecho que Rocío Flores pondría rumbo a Honduras tarde o temprano para sorprender a Olga Moreno en Supervivientes e infundirle ánimo y fuerzas a la mujer de su padre con una visita que la concursante ha confesado en más de una ocasión que desea con todas sus fuerzas. Sin embargo, parece que nos quedaremos con las ganas de verla de nuevo en el reality de Telecinco.

Y es que tal y como desveló la propia Rocío este martes en 'Tierra de nadie', no será ella quien viaje a Honduras para sorprender a Olga. A pesar de que hace semanas confesó que viajaría encantada para reencontrarse con la que considera su segunda madre, la hija de Rocío Carrasco ha cambiado de opinión y finalmente será Rosa Moreno, hermana de la concursante, quien vaya a verla.

"Olga dijo que quería compartir esta experiencia con su hermana Rosa y es una decisión que hemos tomado toda la familia en global. La mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita que es energía y buena vibra es ella y va a flipar cuando la vea", ha asegurado Ro, explicando por qué la hermana de Olga y no ella, a quien la mujer de Antonio David espera con ansia e ilusión: "Yo no me encuentro ahora mismo al 100% y creo que la persona que mejor le puede transmitir en estos momentos es su hermana que le va a transmitir energía y positividad".

Horas antes, Rocío llegaba a Madrid cargada con una maleta y, muy seria, evitaba responder a todas las críticas que ha recibido en los últimos días por parte de Jorge Javier Vázquez, Belén Rodríguez, Terelu Campos o el Maestro Joao entre otros tras su estallido hace una semana ante los ataques injustificados - según ella - hacia Olga por lo que está pasando fuera en lugar de por el gran concurso de supervivencia que está haciendo.

Sin embargo, una vez más, ha confesado ante los reporteros que no le importan las críticas hacia la mujer de su padre, que le parecen "respetables" si se hacen con "respeto" y "educación".

Palito, última expulsada

Finalmente Anabel Pantoja ha conseguido lo que quería con su visita a Honduras, que su novio Omar Suárez se quede en el concurso siendo Palito la expulsada definitiva por la audiencia. Entre lágimras y tristeza por parte de Lola que ha sido la compañera incondicional de Palito desde que se encontraron en Isla Destierro, la sobrina de Miguel Bosé decía adiós definitiamente a su paso por 'Supervivientes'. Después de protagonizar uno de los encuentros más esperados de esta edición de 'Supervivientes' al más puro estilo Rosa Beito y Amador Mohedando rodando sobre la arena, Omar y Anabel dejaron claro que su relación sigue igual de fuerte que el primer día a pesar de todos estos meses de distancia. Dispuesta a animar a su pareja en la recta final del concurso donde el cansancio y el desánimo por parte de Omar estaba siendo más que evidente, Anabel hizo gala de su faceta más cariñosa y natural para decirle a su 'negro' que tenía que serguir luchando hasta el final del concurso.