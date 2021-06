Novedades en el estado sentimental de Can Yaman. El actor turco ha dejado sorprendidas a sus seguidoras con su última publicación en Instagram. ¿El motivo? Nuevas revelaciones en su estado sentimental.

En la imagen en cuestión se puede ver a Can Yaman abrazado a una mujer rubia con el Bósforo de fondo.

Pero, ¿quién es ella? Nada más y nada menos que Diletta Leotta, la presentadora italiana con la que Can Yaman lleva meses saliendo.

Esta imagen viene a reafirmar el noviazgo entre ambos, consolidado desde hace meses.

Pese a que la imagen no deja dudas de que la relación entre ambos sigue adelante, hubo un tiempo en el que parecía que todo se desmoronaba. Fue hace un par de meses, cuando Can Yaman desapareció misteriosamente de internet. Fueron unas semanas de agónica angustia, en las que algunas de las seguidoras del galán turco llegaron a ponerse en el pero de los escenarios. Finalmente, unos días después de su abandono, Can Yaman regresó con total normalidad.

Una de las hipótesis que se barajaban sobre los porqués de la desaparición de Can Yaman, era que hubiese tenido algún problema con Leotta. No fue así. Además, una de las primeras publicaciones que hizo Can Yaman a su vuelta a las redes sociales fue de un verdadero cargamento de pasta italiana, lo que fue visto por muchos de los seguidores del actor otomano como un claro guiño a su pareja.

Can Yaman es uno de los actores más populares de Turquía. Se ha ganado su fama a base de papeles en telenovelas. Su atractivo físico le ha convertido en todo un fenómeno que arrasa más allá de las fronteras del país musulmán.

España es uno de los países en los que tiene gran tirón. Su fama se debe a "Erkenci Kus", una serie emitida por Mediaset que gozó de gran éxito. Tanto fue así, que Telecinco decidió traerlo a España para participar en algunos de sus programas. Su éxito fue notable y su tirón inimaginable. Tanto, que fue necesaria la intervención de la Policía para permitirle transitar por el país, pues las aglomeraciones de seguidores que se arremolinaban a su alrededor le impedían hasta circular por la calle.