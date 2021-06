Mila Ximénez, la colaboradora con más recorrido de Sálvame, murió a los 69 años de edad en su casa de Madrid a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. La organización del programa improvisó una emisión especial bautizada "Sálvame Especial Mila Ximénez". Sus compañeros y amigos, conmocionados por la pérdida, la recordaron contando sus vivencias personales junto a ella.

Los restos mortales de la colaboradora yacen en la capilla ardiente que se ha instalado al tanatorio de la M-30. El 24 de julio se celebra el funeral en la Almudena en una misa de la que se ocupará su gran amigo, el padre Ángel. Posteriormente será incinerada. Su hija Alba Santana se llevará la urna de su madre a Ámsterdam, tal y como decidió Mila Ximénez en sus últimos momentos.

Sálvame Especial Mila Ximénez abrió con unas emotivas imágenes de Mila Ximénez a lo largo de su trayectoria en el programa de televisión y, como banda sonora sonaba la canción "Solamente tú" de Pablo Alborán.

La voz de Jorge Javier Vázquez interrumpe la canción y en un tono solemne da la bienvenida a los espectadores y explica la razón de la emisión del programa:

"Muy buenas tardes, hoy es el día más triste de la historia de Sálvame porque hemos perdido a nuestra compañera y amiga a Mila Ximénez". El presentador explicó que, debido a la emisión de la Eurocopa no estaba prevista la emisión del espacio pero dada la gravedad de la situación se organizó un homenaje extraordinario a su colaboradora más carismática.

"Estamos en su plató para recordar a una persona generosa, buena, irrepetible e inolvidable que dio su vida por entretenerles y hacerles felices. El periodismo y la televisión están de luto", continuó.

A continuación transmitió el pésame a su familia, en especial a su hija Alba y a sus nietos.

Con los ojos empañados en lágrimas y la voz titubeando un Jorge Javier Vázquez muy afectado agradeció el momento en el que rescataron a Mila Ximénez en la televisión durante su época en "Aquí hay tomate". El presentador considera que "para Mila el aparecer en otros programas fue el premio para convertirse en Sálvame en una de las periodistas más carismáticas de este país y también en la más querida". Considera que en su programa Ximénez mostró su mejor cara, confesó que Mila era "tan feliz en Sálvame" que "le queda la alegría de saber que los últimos 15 años de su vida fueron así".

"Una de las cosas que más me satisface como amigo de Mila es que ha estado sola cuando quería estar sola porque ha sabido labrarse tanto amor y tanto cariño que en el momento en el que reclamaba compañía nadie le faltó nunca. Somos muchísimos los que estábamos a su lado y es para estar orgulloso, Mila, saber que siempre has estado tan arropada", confesó Jorge Javier Vázquez en el especial de Sálvame.

"Se ha ido una de las partes más bonitas de mi vida y soy incapaz de que no me vengan a la memoria los momentos buenos", dijo el presentador. "A lo mejor es mi manera de enfrentarme al dolor, pero me niego a enrocarme en el qué putada que se haya ido. No", exclamó emocionado.