La audiencia de Pasapalabra vivió hace un tiempo un intenso duelo entre dos pesos pesados. El programa de Antena 3 mostraba cada tarde el enfrentamiento entre Pablo y Javier por lograr completar el rosco final y conquistar el jugoso bote.

No obstante, como buena batalla, cada protagonistas tiene a sus propios seguidores, que no dudan en criticar o defender a sus ídolos cada a tarde a través de redes sociales como Twitter. Pablo está siendo criticado duramente estos días por un comentario que dijo después de un momento de tensión tras una de las pruebas del espacio presentado por Roberto Leal. Unas palabras que no han gustado nada a sus críticos y por el que incluso han pedido su expulsión. "Vergonzoso el taco que dijo el otro día: "Me c.go en Di.s" por eso deberían expulsarle. Además lo dijo antes de acabar, así que debería contar como fallo....pero lo del taco...en un horario y programa que ven los niños....Vergonzoso!!", se quejaba una usuaria de la red social del pájaro azul. "Este Pablito será genio o lo que sea.esto es televisión. Y aburre ya el programa.. y la forma de hablar no le aguanto...así que pasó palabra....aburre ya", protestaba otro.

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.