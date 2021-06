"Buenas noches, aunque no es un día agradable para ninguno de nosotros". Así empezó anoche la gala de 'Supervivientes' presentada por Jorge Javier Vázquez, que ayer se despedía de su amiga Mila Ximénez, fallecida a causa del cáncer que padecía desde hacía un año.

El presentador y el programa homenajearon a la colaboradora, que también fue participante del reality en la edición de 2016, una aventura en la que acabó quedando cuarta, llegando hasta la gala final a pesar de todos los inconvenientes que le encontró en su momento. El concurso ofreció unas imágenes de su paso por Honduras, lo que provocó un enorme aplauso entre el público allí presente.

Mila Ximénez fue una concursante única. Te queremos y jamás nos vamos a olvidar de ti ❤️



Tu huella perdurará también en Honduras ❤️



"La verdad es que estaba viendo las imágenes y es imposible no descojonarse viendo su paso. Ahora podríamos ver el reality entero y tendría validez. Hay momentos maravillosos", dijo Jorge Javier a la vuelta. "Ella me decía con el tema de ir a 'Supervivientes', quedábamos para cenar, y me decía en el primer plato 'Voy a Supervivientes'; en el segundo 'No voy'; en el postre 'Voy'; y en el café 'No voy'", contó.

"Y luego ella estaba feliz por ir a Supervivientes. Y muchas veces me decía que ella en casa se ponía la última gala para recordarla, que quedó cuarta, y recordar la emoción que sintió cuando vino desde Honduras", reveló con cariño el presentador. "Mila, un beso muy fuerte dónde estés. Estoy convencidísimo que nos estás viendo y a toda la familia que sepáis que estoy con vosotros. Un beso muy fuerte. Mila, no te vamos a olvidar nunca. Lo sabes perfectamente. Empezamos, ¡va por ti Mila!", añadió.

La próxima semana el hecho de que Telecinco tenga que emitir de noche un partido del mundial hace que no se vaya a emitir el programa Tierra de Nadie de Supervivientes. Y eso ha dejado conmocionada a la audiencia tanto del reality como de "Love is in the air", la serie turca del principal canal de Mediaset que también cambiará su día de emisión. De hecho será el martes también cuando se emita.

Hace días se colmó la paciencia de los seguidores de "Supervivientes". Los telespectadores han dado un ultimátum a Telecinco y amenazan con hacer un boicot al programa. ¿El motivo? Consideran que el canal está manipulando a la audiencia.

En parte, buena parte de los que apoyan este boicot son seguidores de Olga. Y es que han sido centenares los que se han movilizado en las redes sociales para apoyar a Olga Moreno. "Es buena hija, buena hermana, buena esposa, buena madre y buenísima supervivientes. Se merece estar en la final y lo va a conseguir", aplauden algunos.

Todo llega después de que Moreno fuese descalificada en una de las última pruebas por no cumplir las normas. El juego consistía en escalar una pirámide cada vez que uno de los compañeros acertasen una pregunta de cultura general. La única norma era que no podían apoyarse con las manos. Una regla que la esposa de Antonio David incumplió tal y cómo confirmó Lara Álvarez. No obstante, esa semana, Olga gozaba de inmunidad por lo que no podía ser nominada ni abandonar el programa. La audiencia rápidamente ha criticado en las redes las trampas de la concursante. "Por fin se han dado cuenta de que es una tramposa , bueno si lo sabían pero le hemos dado tanto machaque conque hace trampas que ya no le dejan pasar ni una, ya era muy descarado", comentaba una usuaria. La noticia seria cuando no las hace", escribía otro.

Si bien, son muchos los que temen algún tipo de artimaña del programa para evitar la continuidad ed Olga Moreno. "Tengo asimilado desde que empezó Supervivientes que va a ir con todo lo más sucio para derrotarla", apunta otro, que además ensalza el papel de Moreno: "Ha demostrado ser una leona en la superviviencia y eso les ha descolocado".