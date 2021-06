Le conocimos en Quién quiere casarse con mi hijo como hermano de uno de los participantes y luego acabó colándose en varios programas del corazón y hasta en Supervivientes, el reality de moda en Telecinco. Christopher Mateo sigue viviendo una vida de lujo tras el programa. Casi a diario comparte en sus redes sociales día a día su vida de lujo y glamour con celebraciones (hace poco su 24 cumpleaños) y hasta aviones privados.

Una vida de la que presume y que, por otra parte, le reporta tantas críticas como piropos, pero el sigue disfrutando de su día a día entre coches deportivos, aviones privados, hoteles cinco estrellas y mucho glamour,

Olga Moreno, descalificada de Supervivientes

La audiencia de "Supervivientes" está de uñas. Tanto es así, que muchos de los seguidores del popular programa de Telecinco estás pidiendo su inmediata cancelación a través de las redes sociales. ¿El motivo? Aseguran que hay continuos tongos en las pruebas y se quejan del comportamiento de algunos participantes.

La última polémica ha venido de la mano de Olga Moreno, esposa de Antonio David Flores. Moreno fue descalificada en una de las última pruebas por no cumplir las normas. El juego consistía en escalar una pirámide cada vez que uno de los compañeros acertasen una pregunta de cultura general. La única norma era que no podían apoyarse con las manos. Una regla que la esposa de Antonio David incumplió tal y cómo confirmó Lara Álvarez. No obstante, esa semana, Olga gozaba de inmunidad por lo que no podía ser nominada ni abandonar el programa. La audiencia rápidamente ha criticado en las redes las trampas de la concursante. "Por fin se han dado cuenta de que es una tramposa , bueno si lo sabían pero le hemos dado tanto machaque conque hace trampas que ya no le dejan pasar ni una, ya era muy descarado", comentaba una usuaria. La noticia seria cuando no las hace", escribía otro.