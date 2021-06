Desde que la relación con su madre se dinamitara a raíz de los programas de 'Cantora: la herencia envenenada', la relación de Kiko Rivera con su madre sigue siendo nula, con amenazas de demanda incluidas. Este fin de semana, el DJ volvió a dejar claro que, por el momento, la reconciliación parece inviable.

Kiko intervino en 'Viva la vida' por videollamada para hablar de Mila Ximénez, a la que precisamente se había unido en los últimos meses al concederle la primera entrevista en la que hablaba de sus problemas con la tonadillera. Fue durante la charla cuando el exconcursante de 'GH VIP' le dedicó un dardo a su madre.

Cuando le preguntaron por un momento de 'Top star', el concurso en el que Pantoja participa como jueza, Rivera respondía: "Hostia. Yo es que como el resto de España no veo el programa". Los colaboradores no pudieron evitar las risas e incluso se escuchó un "¡Toma zasca!" por parte de Enrique del Pozo. El DJ se reía así de los bajos datos de audiencia que está cosechando el talent de Telecinco, relegado a la media noche en las últimas semanas.

El programa puso un vídeo en el que Pantoja hablaba así de su carrera durante una intervención en 'Top star': "Yo intenté retirarme para estar con mi hijo, entonces solo tenía uno, y mi marido. Pero no pudo ser. Tuve que seguir cantando". "Nada nuevo, ¿no?", exclamó Kiko al verlo. "A mí me valen las cosas de verdad, no el postureo", añadió.