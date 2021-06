La operación policial en la que ha sido detenido este martes el productor de televisión José Luis Moreno se ha saldado con 53 personas arrestadas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Durante la investigación, que se remonta a dos años, se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una 'mula', que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los investigadores de la 'Operación Titella' creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. "Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga", según ha informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Pero más allá de los memes, otro nombre se ha convertido en Trending Topic al descubrirse toda esta polémica: el de Yolanda Ramos.

La actriz entrevistó a Moreno en el programa 'Hable con ellas', que Telecinco emitió por vez primera en el verano de 2014. Allí Ramos no se cortó en preguntarle al productor: "¿Usted sabe que me debe 25.000 pesetas?". "Para mí entonces era un dineral. Yo fui a 'Noche de fiesta' y salí bailando de las últimas y jamás se me pagó", afirmó la cómica.

"¿Pero firmaste contrato y todo?", le preguntó entonces el productor, a lo que ella respondió: "No firmé nada". "No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, 'es que no me habéis pagado'. Y me decían: '¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?'. Lo mismo que me ha dicho usted", explicó Ramos.

Hoy es un buen día para recordar esto pic.twitter.com/wpAMkkkQJ4 — Ale Conti (@_aleconti6) 29 de junio de 2021

"Usted era el productor, que le oía por el micro. ¿Pero a quién se las pido? Yo ya no sé a quién invitar al programa. ¿Miramos las fechas, usted me paga y yo lo dono?", incidió Ramos, lo que provocó el enfado de Moreno: "Según va transcurriendo la entrevista me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable", afirmó.

La entrevista se volvió mucho más tensa y el producto acabó enfadado con todas las presentadoras del plató e incluso abandonó el plató en directo.