Ya hay fecha y hora para que Pablo Díaz se lleve el bote de Pasapalabra. Será el jueves a las 20.00 horas. O eso es al menos es lo que se desprende después de los últimos cambios anunciados por la cadena para este jueves. Y es que Antena 3 ha preparado una parrilla especial para un día tan especial. A las 20.00, como viene siendo habitual, se emitirá el programa. Después, a las 21.45, habrá un programa especial y después, Pablo Díaz visitará "El Hormiguero", sin duda uno de los programas estrella de la cadena. Estos cambios coinciden con lo anunciado hace unos días por Paco González en la Cadena Cope, cuando aseguró que el jueves se entregar el bote de "Pasapalabra" y que después el ganador acudiría como invitado a "El Hormiguero".

Pablo Díaz es ya uno más en la casa de miles de millones de españoles. Es lo que tiene convertirse en uno de los concursantes más queridos de la pequeña pantalla. Cada tarde cientos de miles de personas se dan cita frente a la pequeña pantalla para ver ganar a este violinista (que les cae bien a muchos y mal a otros cuantos) y para ver si se lleva el gran bote del programa que roza el millón y medio de euros. Aún no lo ha logrado pero las apuestas están altas. Todo el mundo sabe del potencial de Pablo Díaz. No obstante su participación hasta ahora en el programa (como es evidente) no ha salido gratis. El joven lleva decenas programas participando en el Pasapalabra: se graban varios al día.

Si tenemos en cuenta que cada uno dura una media hora podríamos dividir el total de lo que gana Díaz y nos daría una cifra nada desdeñable: el violinista gana con sus conocimientos unos 988 euros por programa. Si aplicamos la misma regla de tres y vemos que cada uno dura una media hora la cuenta es sencilla: 32 euros por minuto. Pero esta cantidad podría crecer si Pablo consigue completar el rosco, algo que ha hecho muy poca gente pero que no es nada descartable. Paco González desveló ayer en Tiempo de Juego de la Cope que será el jueves cuando Pablo Díaz se lleve el bote de Pasapalabra. No en vano el bote del concurso actualmente se sitúa en más de un millón de euros. Si Pablo lo gana abandonará la próxima semana su paso por Antena 3 con casi millón y medio de euros bajo el brazo. Una nueva cuenta nos permite darnos cuenta de que entonces habría ganado durante su paso por Atresmedia casi 400 euros cada minuto.

Antena 3 ha decidido tirar la casa por la ventana en ese día especial y ha anunciado que a las 20.00 se emitirá el programa donde Pablo hará historia y el 21.45, el "Especial Pasapalabra. Pero, eso no es todo. el ganador del concurso estará también en El Hormiguero.

Pablo Díaz ha conseguido convertirse en uno de los concursantes más populares de Pasapalabra. Y eso que hace días muchos se sintieron heridos en su orgullo y hasta engañados cunado se dieron cuenta de que el joven no conseguía llevarse el bote del programa a pesar de que lo habían anunciado casi como seguro. Pero ¿qué llevó a Pablo a presentarse al casting del programa? Pues fue una persona muy cercana a él y muy querida: su abuela. En una entrevista concedida recientemente a la web de Antena 3 el joven que participa en el concurso más importante de la televisión y que podría llevarse 1,3 millones de euros confesó que veía el concurso con ella y que por eso se presentó, casi en su homenaje.

Pero muchos aseguran que Díaz tiene una estrategia para llevarse el bote. Es bien sencilla: sabe que quién cometa más fallos no pasa automáticamente al programa siguiente por lo que lo hace es dejar correr el tiempo hasta que se acaba y así se asegura tener más respuestas acertadas que su rival. El hecho de que sea un concurso debería hacer a todo el mundo entender que se pude tener estrategias. Pero no es así. "Eso es jugar sucio, ojalá te echen", decía un espectador en las redes sociales en las últimas horas. En Twitter, por ejemplo, se ha montado un gran debate sobre la actitud de Diaz.

Algunos en los últimos días han dudado de sus conocimientos. Pero hay un vídeo de su intervención en Zapeando que circula por redes sociales y que da un auténtico "zasca" a quién no confíe en el joven.