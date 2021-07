Olga Moreno ha sido la elegida por la audiencia de 'Supervivientes' para recibir una caja llena de cartas y recuerdos de sus familiares y sus seres queridos. Entre ellas, una escrita por Antonio David Flores, de la que por el momento hemos conocido tan sólo un fragmento que, a todas luces, es una respuesta a la polémica frase de Rocío Carrasco en su serie documental asegurando que la sevillana "no tenía coño" para enfrentarse a ella. "A tí te sobra lo que otras no han tenido nunca" le transmitía el excolaborador a su mujer, dejándola literalmente 'a cuadros' sin entender a qué se podría referir el padre de su hija Lola.

Una frase que está dando mucho que hablar y sobre la que hoy se ha pronunciado su hija, Rocío Flores, en 'El programa de Ana Rosa'. "Creo que es evidente que se refiere a mi madre", ha afirmado, asegurando que no sabe por qué su padre ha decidido responder así a los ataques de su exmujer a Olga en su docuserie: "Eso que te lo diga él porque yo no he dicho nada".

"Para mí la frase que suelta mi madre en ese documental me parece vergonzoso. No soy responsable de esa frase ni soy respondable de que la organización de 'Supervivientes' decidiese introducirla en el concurso", ha señalado Rocío, asegurando que su padre, que "está hasta aquí" - en referencia a su hartazgo - ha pensado "donde las dan las toman" y ha escrito ese mensaje dirigido a a su exmujer que, la joven ha confesado, "tampoco me parece bien".

Y es que Rocío no es partidaria de mandar mensajes subliminales a Olga - como ha hecho su padre - que le puedan afectar de cara a la recta final de 'Supervivientes' y, como ha confesado, "yo le he escrito una carta que no tiene absolutamente nada que ver con lo de fuera. Le he dicho que es una jabata, que es la reina de la noria, que no se preocupe, que me hacía mucha falta pero que la quería ver llegar muy lejos, que siguiera luchando y demostrando como lo está haciendo". "Lo único que me importa es que Olga no se desestabilice y esté bien hasta el final del concurso", ha añadido.

A pesar de censurar la frase que su padre ha escrito en su carta a su mujer, Rocío ha querido dejar claro "la persona que dice lo de no tiene coño olvidemos que no es Antonio David Flores sino Rocío Carrasco". "No entiendo como hija esa frase, no me quiero ni imaginar él como marido de Olga que se le haya puesto esa frase en el concurso", ha señalado, sin entender la finalidad de la organización de 'Supervivientes' al hacer que Olga la leyese en directo: "¿Para qué? ¿Para reírse de ella con una frase que no conoce y que no tiene ni idea de qué va?". "Mi padre tiene el derecho a contestar", ha asegurado.

"No soy responsable de lo que hayan hecho cada uno", ha zanjado el tema Rocío Flores, agradeciendo al programa la oportunidad de explicarse con esta nueva polémica que rodea a su familia y que aumenta, todavía más, la brecha entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores.