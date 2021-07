Los concursantes que quedan de Supervivientes han tenido que contestar hoy en directo al mensaje de la botella que han recibido. La pregunta era compleja y sencilla a la vez: ¿a quién expulsarían? ¿A quién haría inmune? De una manera u otra, la polémica esta servida.

Olga Moreno ha sido de las primeras en contestar y ha dicho que expulsaría a Lola. Sus motivos son claros: "he tenido poco trato con ella". La concursante también ha querido recalcar que se lleva muy bien con todos sus compañeros. En cuanto a quién haría inmune, ha explicado que sería Melyssa dado que "lleva desde el principio con ella".

Esta edición de Supervivientes está siendo, sin duda, la más caótica de todas. Cambios de horarios, cambios en las normas, expulsiones extrañas, repescas, personas que no pierden el liderazgo... Alejandro Albalá ha sido eliminado y por lo tanto se enfrenta a la unificación definitiva con Lola y Lara Sajen. Los espectadores han salvado a Gianmarco y Tom Brusse.

No obstante, el público ha criticado duramente lo que ha pasado en la última edición del reality de Telecinco y son varios los mensajes que piden la "cancelación" del espacio. "Ayer no hubo juego de lider para que la señora sin k no perdiera la inmunidad una semana más. No hubo nominaciones en fin OS ESTÁIS CARGANDO LA EDICIÓN" "Pero al final.cuales son las bases y normas del concurso? Porque con tanto cambio de última hora para favorecer según a quien...me he perdido". "Alguien entiende las bases del concurso, ? nominaciones ? Votaciones ? Lo cambian de dia a su antojo, Olga de líder eternamente? Que ganas de que acabe ya esta edición tan cutre salchichera..". Estas son solo algunas de las muchas quejas que ha recibido el programa.

'Supervivientes' volvió al jueves con su gala principal aguantando bien el tipo. Aunque en el choque directo con 'Pasapalabra' se quedó en un 13,4% y 1.867.000, después su tramo principal consiguió un buen 24,1% y 2.152.000 fieles.