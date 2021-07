Rocío Carrasco ficha por Sálvame. Lo hace "para construir, no para destruir". Aún así son muchos los que no entienden los motivos que la llevan a participar en un programa del corazón de máxima audiencia, cuando ella no ha querido durante muchos años participar en el "circo" de la tele y criticó muchas de las fórmulas del formato.

La periodista Gema López lo dijo así de claro: "Estar cansada de la especulación y venir a Sálvame no cuadra". Pero Rocío Carrasco también ha recibido muchos mensajes de apoyo, por parte de compañeros y también en la redes sociales. "He recibido llamadas de gente que siempre ha tenido llamadas conmigo y luego he tenido llamadas de personas que no habían tenido contacto conmigo, entre ellas muchas mujeres de diferentes ámbitos de este país. Estamos mirando qué podemos hacer para que cambien algunas cosas", ha dicho Rocío.

La hija de la Jurado fue tendencia en Twitter ayer, cuando se supo que fichaba por Sálvame. Miles de comentarios analizaban la jugada. Muchos de sus seguidores la defendían. "La quieren callada pero Rocío vuelve más fuerte que nunca", apuntaban.

Rocio Carrasco comienza a trabajar en tv y los fans de AD dicen que como va a trabajar, pierde toda la veracidad a su relato sobre el maltrato. LA QUIEREN CALLADA PERO ROCIO VUELVE MÁS FUERTE QUE NUNCA #RocioVuelve #Yoveosalvame — jose❤️ (@carrasquista26) 5 de julio de 2021

La relación de Rocío con los compañeros de Sálvame

Reconociendo que tiene muchas ganas de reencontrarse con Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o David Valldeperas, Rocío asegura que no le tiene miedo a otros compañeros como Lydia Lozano, Gemma López o María Patiño: "Tengo ganas de ver a los que siempre han sido míos, gente con la que siempre he tenido contacto, antes durante y después. En cierta forma pasarán a ser mis compañeros, la amistad es otra cosa. No me preocupa ninguno, cuando llegue el momento, si llega, diré lo que pienso o lo que debo de decir a varias personas".

Tras las palabras de Paz Padilla, Rocío también tiene un mensaje para ella muy claro: "Con Paz creo que tenemos alguna conversación pendiente y yo sé que ella tampoco está bien, está atravesando un momento duro, las cosas llevan su tiempo".

Finalmente Rocío quiere enviarle un mensaje muy claro a todos los colaboradores de 'Sálvame' que pasarán a ser sus compañeros en las próximas semanas: "Dentro de poco, cuando los jefes decidan, estaré allí en el programa, vengo para construir no para destruir y nos vemos dentro de poco".