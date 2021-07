Apurando los días en la capital solucionando ciertos asuntos pendientes antes de dar inicio a sus vacaciones en la costa gaditana con Ana María Aldón y su hijo José María, José Ortega Cano acaba de pronunciarse tras el sorprendente regreso de Rocío Carrasco a televisión como colaboradora de "Sálvame" tras la emisión de "Rocío, contar la verdad para seguir viva" y a la espera del estreno de la segunda parte de su docuserie, "En el nombre de Rocío". en el que la hija de "La más grande" contará por qué rompió toda relación tanto con sus tíos Amador y Gloria Mohedano, como con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, y, como no, con el propio José.

"Cada uno que haga lo que más le guste" ha respondido el viudo de Rocío Jurado cuando le hemos preguntado por el sorprendente fichaje de Rociíto por "Sálvame", un programa al que llega para "sumar y no restar" y en el que todavía no está muy claro cuál será su papel. Algo que a Ortega Cano le parece bien pero sobre lo que prefiere no entrar en detalles, quizás a la espera de ver qué contará la que fue como una hija para él en su regreso a televisión.

Sobre lo que sí ha querido hablar el extorero ha sido sobre el reciente fallecimiento de su gran amigo, el periodista Tico Medina, al que ha recordado como una "persona muy inteligente, un gran escritor, una gran persona". "La verdad es que lo he sentido mucho", confesaba afectado.