El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

No obstante, el último programa ha generado multitud de críticas entre sus seguidores. ¿El motivo? La presencia del maestro Joao, quien tuvo un sonado desencuentro recientemente con Rocío flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David. "Boicot. Cómo se puede invitar al tal Joao. Busca subirse al carro. ¡Apagón!", se quejaba un usuario en Twitter. "Apagón. Yo a ver el futbol... lo prefiero a estos sinvergüenzas", escríbía otro. "Este Joao q fiabilidad tiene? Adara, Gianmarco, sus ex,MJesús R... son algunas de sus víctimas. Ahora le toca a RF, pero en poco tiempo venderá a Tom, tiempo al tiempo2.

El último 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes' estuvo marcado por un tenso momento que protagonizó Rocío Flores.

La hija de Antonio David y defensora de Olga en plató, saltó contra el Maestro Joao después de que este criticara que la mujer de su padre le había dado una "puñaladita" a Lara.

La joven empezó a calentarse: "Hostia, tío, de verdad. Estoy viendo otro concurso...", mientras él no se cortó: "Se ha visto que, como pueda, afila el cuchillo". "¿Estás viendo 'Supervivientes' o qué cojones estás viendo?", le espetó entonces Flores, que empezó a levantar la voz: "Estoy cansada...". Joao le interrumpió: "¿De qué estás cansada? ¿De llevar esa estrella que pesa tanto? El dedito no", le dijo cuando ella empezó a señalarle.

La audiencia ha convertido a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David en trendign topic y se ha posicionado sobre esta bronca. "Esta niña se está hundiendo ella sóla... con su actitud no hace sino darle más razón a su madre... que conducta más chunga", escribía un usuario. "A que la niña está también la directrices a los regidores se está coronando qué vergüenza da verla"

Fue entonces cuando el presentador le preguntó quién estaba participando "en el acoso y derribo a Olga". "¿Te parece poco Belén Rodríguez?", espetó ella. "Pero no estamos aquí con Belén", le explicó Sobera, a lo que ella insistió: "Te hablo del programa en general. No voy a permitir un acoso y derribo contra Olga. ¿Ha quedado claro?". "Tenemos que entender todos es que en un programa como este se espera opinión. A veces es agradable, otras no", le dijo el presentador en un tono más molesto.