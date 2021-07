Olga Moreno vivía su momento de oro en Supervivientes, imbatible pese a que ha sido acusada de hacer trampas y de "tongos" . Su carisma y capacidad de lucha superó a las declaraciones sobre ella que emitió Rocío Carrasco en la serie documental conducida por Carlota Corredera, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en las que la exmujer de Antonio David Flores emitía duras declaraciones contra la sevillana, entre ellas el célebre "no tiene coño", cuya repercusión llegó hasta Honduras.

Durante la gala 13 celebrada durante la noche del jueves 1 de julio se perfiló a la sevillana como posible ganadora del concurso pese a todos los obstáculos que se encontró en el camino, pero acaba de ser descubierta acometiendo una acción que pone en jaque su triunfo.

Sorprenden a Olga Moreno robando

Tal y como se ha podido ver en las imágenes, la mujer de Antonio David Flores aprovechó las horas de la noche y que su compañero estaba dormido para robar las patatas de Alejandro Albalá. Lo hizo en un par de ocasiones, lo que avivó la tensión que se había generado en plató por el posicionamiento de los colaboradores.

En un primer momento, Sofía Cristo ha comentado: "Me parece por un lado que ha sido lista, pero que es juego sucio y sus compañeros la tienen que nominar".

Ante esto, Rocío Flores le daba la razón, no pudo defenderla: "No la puede justificar porque es injustificable, las cosas como son”. Sofía Cristo volvía a incidir con más fuerza: "Ojalá le cojan el bote de Nutella y la nominen todos sus compañeros".

Su única defensora fue Marta López: "No está penalizado por la organización y estoy casi convencida de que Alejandro se ha dejado quitar patatas".

Sofía Cristo le recalcó irritada: "Porque tú y Olga seáis unas ladronas y no seáis honestas con vuestros compañeros no significa que esté bien. No defendáis lo indefendible".

Ante estas duras palabras Rocío Flores reaccionó: "No lo justifico, pero no es la única concursante que ha robado dentro de la isla. Mi opinión personal no me parece licita, pero tampoco creo que haya que echarla a la hoguera porque ha hecho un concurso de diez".

Sofía Cristo aseveró: "Es muy fácil hacer un concurso de diez cuando nadie te nomina". En este momento, Rocío Flores le ha recordado las cuatro veces que Olga Moreno ha ganado la prueba de líder en Supervivientes granjeándose también el apoyo del público.

Finalmente, la disputa por los robos se ha trasladado a un episodio relatado por Marta López sobre los robos de Carlos y Gianmarco. "Me llegó una información y me dijeron que cuando estaba ahí Carlos y Gianmarco os solían faltar cocos. Me he enterado de que se lo comían a escondidas. El otro día se lo pregunté a Carlos y no me lo ha negado".

La familia de Olga Moreno planea denunciar a Telecinco

Destaca que" se han expresado "opiniones que vulneran el derecho a la presunción de inocencia (delito tipificado en el artículo 23), al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18), injuriando y calumniando reiteradamente a Olga Moreno y su dignidad personal".

Los abogados alegan que, además, como consecuencia Raquel Moreno también ha sido "injuriada y calumniada" en redes y otros medios, "con falsas acusaciones de fraude fiscal", críticas, insultos y faltas de respeto por defender a su hermana en Supervivientes.

"De no cesar los ataques, este despacho tiene instrucciones expresas de adoptar las medidas legales que pongan fin a ello [...] contra las productoras, sus colaboradores, presentadores o cualquier otro que en redes sociales injurie, calumnie, difame a doña Raquel, doña Olga Moreno o algún miembro de su familia", concluye el comunicado.