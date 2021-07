Buena parte del Sálvame Deluxe de este viernes fue un homenaje a Mila Ximénez, la gran colaboradora de televisión que nos ha dejado esta semana tras no superar el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace justo un año. Lo cierto es que la periodista puede estar orgullosa allá donde esté porque ha conseguido que todo el mundo hable bien de ella, algo que pocas personas consiguen.

El programa dio paso a una llamada que nos sorprendió mucho, pero que nos llenó de alegría, se trataba de María del Monte, quien entraba en directo para hablar de su amiga Mila Ximénez: "La he visto siempre y voy a seguir viéndola como una persona visceral. Era como una candela de papel, la llama muy alta y luego se acaba muy pronto".

Muy emocionada, la cantante aseguraba que la periodista era: "Atenta, cariñosa, respetuosa... y últimamente hemos hablado un poco más" y es que su relación de amistad se había consolidado en los últimos años y ahora, María la recuerda más que nunca por este triste final.

El lazo que había entre ellas era tan fuerte que María del Monte confesaba, durante su llamada, que Mila le había pedido casarse con ella. Entre risas la artista aseguraba que: "La he sentido con sus cosas, cómo era, la gente especial es especial. Llegó a pedirme que me casara con ella, ¡te lo prometo! Fue mucho antes de la enfermedad. Le dije: 'Ya hablaremos'".

Para terminar su conversación, María decidió utilizar una frase de una de las canciones de Chiquetete para recordar así, por todo lo alto, a una de las grandes personas de la historia de la televisión, Mila Ximénez: "Te recuerdo en mi alegría pero nunca en el dolor, eso es lo que tú quería y así te recuerdo yo".

Visiblemente abatido, pero sereno y satisfecho porque el último adiós a Mila Ximénez está siendo como ella hubiese querido, su hermano Manolo ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento por el apoyo y el cariño que ha recibido la familia en estos durísimos momentos.

Confesando que "son momentos que no los quiere vivir nadie y que en esta ocasión ha sido quizás demasiado pronto", Manolo prefiere quedarse "con la parte positiva. Con Mila nunca tendríamos bastante, así que no nos lamentamos de nada. Hemos disfrutado de mi hermana y Alba de su madre y quedémonos con lo positivo, que hay para llenar un montón de libros"

Acerca de cómo fueron los últimos momentos de su hermana, el sevillano desvela que "Mila solamente quería estar en casa y con su familia y eso lo hemos cumplido a rajatabla. Hemos cumplido lo que ella nos pidió, hemos hecho todo lo que hemos podido y aquí estamos para decirle adiós"

"Mila ha sido fuerte siempre, y entonces hasta el último momento ella nos ha hablado, nos ha dicho a cada uno lo que quería decirnos, como deberíamos hacer las cosas incluso; y cuando ya creído que ya todos lo habíamos entendido y que todos sabíamos lo que ella quería, ha llegado el final", ha confesado emocionado.

Confirmando que las cenizas de su hermana se irán a Ámsterdam con Alba, Manolo comenta que es "donde ella ha querido estar siempre, al lado de su hija y de sus nietos; pero la distancia no lo ha permitido en muchas ocasiones". "Todo lo que ha planificado en los últimos años era pensando en el momento en que viviese cerca de su hija y de sus nietos, con los que tenía una relación muy cercana, no frecuente por su trabajo, pero siempre ha sido el objetivo de Mila y por supuesto se va a cumplir", ha añadido.

Desvelando cómo afrontó Mila la enfermedad hasta el último momento, su hermano ha contado que "ella tenía organizado un viaje para todos nosotros cuando se acabase la pandemia. Con eso creo que te lo resumo todo. Nunca ha dejado de pensar en los demás, de hacer planes, de estar cerca no solamente de Alba, sino de sus hermanos, de los sobrinos... ha sido cuidadora de todo el colectivo familiar. Tenía muchos planes, pero los haremos por separado porque nos dijo que los hiciésemos".

Muy discreto, Manolo ha preferido no pronunciarse sobre Manolo Santana, padre de Alba, dejando en el aire si ha llamado a su hija tras la muerte de su madre o no. "En estos momentos no está en nuestras vidas. No te puedo responder. Si hubiese hablado o no sería una una cuestión de Alba y ahí nosotros no tenemos nada que decir", ha señalado.

Por último, y demostrando su categoría, el hermano de Mila ha querido agradecer a la prensa "vuestro cariño y respeto": "Discupad si en algún momento no hemos estado a la altura, pero hemos hecho lo que hemos podido".

Traición

Pero lo que muchos no acaban de aceptar es la "traición" que, a juicio de muchos, cometió Sálvame el pasado fin de semana. "Es vergonzoso", aseguraban algunos espectadores del Deluxe al saber que el programa desvelaba los mensajes de audio que Mila le había mandado a sus amigos.

Después de pasar la semana más duras de su vida, las hermanas de Mila, Concha y Encarni abandonan Madrid para regresar a sus casas y asimilar todo lo que ha pasado. Y es que la muerte de la periodista ha supuesto un antes y un después en sus vidas, al igual que en el mundo del periodismo, ya que nos ha dejado huérfanos porque era una de las colaboradoras estrellas de la televisión.

Las dos hermanas de Mila Ximénez llegaban a la estación de Atocha para despedirse de Madrid y dejar atrás este duro año en el que no se han separado ni un solo momento del lado de la periodista. Durante su enfermedad, la colaboradora ha contado con el apoyo de toda su familia y de todos los amigos que han estado muy preocupados por ella.

De esta manera, cierran una carpeta de dolor y sufrimiento que ahora tendrán que asimilar y adaptarse a esta nueva vida sin Mila Ximénez, esa mujer que se dejó la piel por toda su familia y sus compañeros de profesión. Un vacío que será irreemplazable, pero que siempre nos quedará el recuerdo de esa gran mujer que se desvivió por su profesión y que ha dejado el listón muy alto.

Visiblemente cansadas por la dureza de estos días, las dos hermanas de Mila Ximénez llegaban a la estación de Atocha con sus maletas y se adentraban para coger ese tren que les llevará a su hogar, donde podrán reponer fuerzas y recordar para siempre a la periodista.