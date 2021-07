Hacerle perder toda su audiencia. Esa es la intención de parte de los seguidores del programa de Antena 3 "Mask Singer", después de que la cadena decidiese emitir un "refrito" en vez de la séptima gala, por coincidir con el partido Inglaterra-Dinamarca, semifinal de la Eurocopa. El movimiento sin previo aviso de la cadena no ha gustado a los seguidores, que ahora amenazan con tratar de tumbar el que hasta ahora era uno de los espacios estrella de la 3: "Dais vergüenza"

Hola @MaskSingerA3 , se os ha borrado un tweet por si lo queréis recuperar. Que puta vergüenza dais a veces de verdad. #MaskSinger7 pic.twitter.com/VRftJezokn — Alex | 💚✨ (@AlexVoloAlto) 7 de julio de 2021

Todo comenzó en las redes sociales. Durante toda la tarde, la cuenta oficial del programa estuvo haciendo promoción de la emisión de la séptima gala, prevista para las 22.45 horas. Por este motivo, y pese a que coincidía en hora y fecha con la emisión del Inglaterra-Dinamarca en Telecinco, los seguidores del programa creían que iban a poder descubrir un nuevo enmascarado.

Para sorpresa de todos los espectadores, no fue así. Tal y como denuncian a través de las redes sociales, la emisión no comenzó a la hora prevista. Lo hizo más tarde, a las 23.00. Además, para más inri no se emitió la séptima gala, como estaba previsto, sino que, como se quejan, fue un "refrito" de episodios anteriores.

El asunto hizo entrar en cólera a los seguidores del programa, quejosos porque no se les avisó del cambio en la programación. Esta situación fue considerada especialmente gravosa por las horas a las que se emite el programa en un miércoles, previo a un día laborable.

Las calificaciones de los seguidores del programa han sido de todos los colores, pero priman las críticas. "Fue un error y una falta de respeto", criticaba una. "Sorpresa la que hemos tenido los espectadores al ver que hoy no habrá nueva gala", lamentaba otro.

Me parece muy fuerte esperar hasta la 23:45h para comenzar el programa !! Por un partido que ya no pintamos nada! España 🇪🇸 ya fue eliminada señores de @antena3com #MaskSinger — GASPAR GUERRERO (@GasparGueNavarr) 7 de julio de 2021

Mask Singer es un concurso musical en el que famoso de todo tipo y pelaje cantan completamente disfrazados sin que nadie pueda conocer su identidad. Un jurado, compuesto por Javier Ambrossi, Javier Calvo, José Mota y Paz Vega, tiene que tratar de adivinar quién se esconde tras las caretas.

En la presenta edición del programa han participado famosos muy variopintos. A saber: La Toya Jackson, Isabel Preysler, Essperanza Aguirre, Paloma San Basilio, Eva Hache, Josep Pedrero, Mel B, José Manuel Calderón y Mar Flores.

En la anterior edición concursaron Paz Vega, Genoveva Casanova, Toni Cantó, Jorge Lorenzo, Al Bano, Pastora Soler, Terelu Campos, Fernando Tejero, Máximo Huerta, Norma Duval, Pepe Navarro y Georgina Rodríguez. También participaron como invitados Mónica Carrillo y Cristina Pedroche.