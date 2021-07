Ser un concursante famoso de un programa de televisión no es nada fácil. Y menos todavía si el concurso en el que hiciste famoso lo ven millones de personas. Algo así le debió pasar hace días a Álex Bueno, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y además exconcursante de la Isla de las Tentaciones. El joven, muy habituado al uso de las redes sociales en donde ha encontrado también su nicho de negocio, confesó hace días que estaba soltero y poco después desapareció varios días. Hasta que volvió y dio explicaciones de lo que le había sucedido.

“Sabéis que no estoy en mi mejor momento y necesitaba un respiro del mundo. Cuando algo me agobia me gusta estar a mi bola y desconectar de todo”, aseguró en un comunicado colgado en su cuenta de Instagram. “Daros las gracias por tantos mensajes bonitos estos días de verdad y bueno la cosa sigue un poco igual pero he cargado las pilas de nuevo y vuelvo más fuerte que nunca”, anunció el extronista en sus redes sociales haciendo hincapié en que ahora lo que necesita es “normalizar tener momentos malos y necesitar desconectar para luego volver a conectar con vosotros mismos. Analizar, entender, acertar y continuar”, sentenció. Pocos días después añadió: “A lo mejor no lo digo pero me duele y me importa”.

Bueno también fue noticia hace días porque es uno de los jóvenes famosos de Mujeres y Hombres y Viceversa que ha decidido iniciar una nueva vida en onlyfans, la red social a la que acuden celebridades de todo tipo con el objetivo de mostrar sus vídeos más “eróticos” y así poder cobrar por sus seguidores.

La Isla de las Tentaciones ha vivido este año su tercera etapa en Telecinco y Cuatro. Lo cierto es que los espectadores han seguido apoyando al formato presentado por Sandra Barneda desde que cogiera en la segunda edición el testigo de Mónica Naranjo. Lo cierto es que el programa fue en su día la gran revelación. Fue la alternativa de Telecinco para poder impulsar un reality sin Gran Hermano. Y funcionó. De hecho estaba diseñado para que se emitiera fundamentalmente en Cuatro (el segundo canal de Mediaset) pero finalmente se emitió en Telecinco y lo hizo varios días.

En la parte negativa está el coste del programa. Es un formato caro para Mediaset, que está acostumbrada a formatos baratos con cuatro o cinco famosos y que resultan muy rentables en lo que a espectadores y anuncios se refiere.