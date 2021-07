Isabel Gemio ha reaparecido y lo ha hecho a lo grande, hablando del tema que más se está comentando ahora en los medios de comunicación, la vuelta de Rocío Carrasco a la pantalla: "A mi no me tiene que parecer nada, ella es dueña de su vida y yo no soy quién para juzgar ninguno de sus actos. La querré siempre, ella ha sufrido mucho, ya merece felicidad y de volver a la vida".

En cuanto a qué le parece que ahora pueda tener un altavoz en "Sálvame Diario" asegura que: "Todo el mundo tiene la libertad de expresión y ella durante mucho tiempo, pues el silencio te perjudica, lo sé muy bien" y confiesa que ha hablado con ella, pero no de este nuevo proyecto: "Yo lo que tenga que decirle se lo digo a ella personalmente, públicamente no quiero añadir nada que distorsione el camino que quiero hacer en la vida. No la he felicitado por su vuelta, he hablado el otro día con ella, pero de otras cosas, no de esto".

"Yo le haría mi entrevista, cada uno hacemos nuestra entrevista, eso es lo bueno del género" nos decía la periodista cuando le preguntábamos si le gustaría entrevistarla y además, nos dejaba claro que no quería hablar de Rocío Flores porque es un tema muy complicado: "Ha sido una pena todo, yo ahí no quiero entrar, de verdad que... qué importa mi opinión".

Sobre las muerte de Tico Medina y Raffaella Carrá, Isabel confiesa que: "Dos muertes esta semana de dos personas muy queridas, con uno tenía más relación que con la otra, pero también he coincidido mucho con Raffaella. Tico era un gran compañero, elegante, en este mundo ya no encajaba él demasiado, ha tenido una trayectoria maravillosa, tenía que haber sido más reconocido en este país".

De lo que sí que no ha querido decir ni una sola palabra es sobre el fallecimiento de Mila Ximénez, quizás porque no quiere que sus compañeros hablen de nuevo de ella: "Prefiero no opinar de eso, pero toda muerte es injusta cuando se tiene mucha vida por delante, a todo el mundo le deseo lo mejor y a su familia le envío un abrazo".

Isabel Gemio ha terminado sus declaraciones asegurando que quiere ser respetuosa con la polémica de José Luis Moreno: "A lo largo de todos mis años he procurado respetar la presunción de inocencia y los medios no debemos ejercer de jueces y la presunción de inocencia incluso para quien no nos guste".