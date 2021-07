Desde que saliese a la luz los robos de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021' muchas han sido las críticas que ha recibido por su actitud en el concurso y por su manera de ser y es que parece que se nos olvida que está en un reality de supervivencia y que no será la primera, ni la última, que robe comida.

Antonio Canales, gran concursante de esta edición aunque fuera de los primeros expulsados, asegura que Olga Moreno sigue siendo su compañera de concurso, algo que no es incompatible con la relación que le une a Rocío Carrasco: "¿Cómo no lo voy a entender? ¿Qué tiene que ver Olga? Pero a mi qué me importa, Olga es mi compañera y Rocío es mi niña, la crié desde chica".

El bailaor ha hablado con Rocío Carrasco sobre su reaparición y nos ha asegurado que: "Está muy contenta y yo también, una nueva vida en ella. El docu hay que empezar a guardarlo... y ver a la Rocío Carrasco que tenemos hoy en día". Eso sí, Antonio no responde a más preguntas si no hay dinero de por medio: "¿Eso me vas a preguntar sino me pagas? Si quieres que cante y baile, la pasta por delante".

No cabe duda de que Antonio Canales sigue siendo un pedazo de artista que ha llevado a la gloria nuestro país y siempre tira de sentido del humor para los temas más polémicos que puede haber en la actualidad.