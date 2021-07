Nos lo habían avisado y lo cierto es que no sabíamos que iba a ser así, pero el poli-deluxe de esta noche de todos los colaboradores sobre Rocío Carrasco y el documental que se ha emitido en televisión. Los rostros conocidos del programa se han sentado y han respondido a las preguntas que la organización ha propuesto y las respuestas... no han dejado indiferente a nadie.

En especial nos hemos quedado con una, la que se le ha hecho a Marta López: ¿Te consta que Rocío Flores montó un pollo el jueves porque no la dejaron entrar por la puerta que entró su madre? a lo que ha respondido que 'NO' la colaboradora y ha despejado así todas las especulaciones que ha habido acerca de este tema.

De esta manera queda claro que Rocío Flores no ha montado ningún pollo, ni la importaría coincidir con su madre en los pasillos de Telecinco. Otra pregunta que se le ha hecho a Marta López es si la joven le ha criticado a su madre en los descansos del debate, a lo que ha dicho que 'NO', pero Conchita ha asegurado que mentía.

La exconcursante de 'Supervivientes 2021' ha confesado también que ha mantenido contacto estos últimos días con Antonio David para hablar de Olga Moreno en el reality, pero que no han sido conversaciones en las que hayan hablado de nada más.

Rocío Carrasco acudió este miércoles al plató de 'Sálvame' para desvelar que será la defensora de la audiencia con la sección 'Hable con ella', papel con el que regresa al medio televisivo. "Estoy contenta por tener ganas de trabajar. Hacía tiempo que no las tenía", reconoció ante Jorge Javier Vázquez.

Sobre este debut se ha pronunciado Rocío Flores en 'El programa del verano'. El magacín ha recogido un fragmento en el que su madre hablaba sobre la famosa frase "no tiene coño", pronunciada por ella misma en su documental en referencia a Olga Moreno. "No lo tiene", reiteró Carrasco este miércoles, evitando entrar de lleno en una nueva polémica.

"No voy a volver a pasar por esto. Bastante mal lo he pasado con este tema y bastante mal lo sigo pasando", ha respondido Rocío Flores. "No me quiero ver en la tesitura de que, cada vez que se den declaraciones, tenga que contestar", ha añadido con la voz entrecortada.

Flores, que considera que siempre ha respetado "lo que ha dicho cada persona", ha lanzado un firme mensaje: "Que cada uno haga con su vida lo que quiera. Al menos, que ahora se me respete a mí en la decisión que estoy tomando".

"Siempre he antepuesto a todo el mundo y ahora me quiero centrar en mí, en mi paz mental y en mi tranquilidad. No voy a poner en juego otra vez mi salud por estas cosas", ha explicado en 'El programa del verano', donde también ha sido preguntada por un posible encuentro con su madre por los pasillos de Mediaset.

"El encuentro no se va a producir, pero no porque yo haya pedido no coincidir con ella en las productoras o en la cadena", ha aclarado. "Para mí esto no es un juego, estas cosas me duelen y ya bastante llevo y he llevado como para volver otra vez", zanjaba para evitar responder a las preguntas de sus compañeros.