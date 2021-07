José Antonio Avilés empezaba esta tarde en "Viva la vida" con el rostro completamente torcido por una noticia que nadie esperaba. Ha sido él mismo quien ha hablado en primera persona y ha contado con pelos y señales, también con lágrimas, qué es lo que le ha sucedido antes de que los rumores llegasen a las redacciones de todos los medios de comunicación.

"Hemos decidido poner punto y final a la relación, os lo prometo, Antonio ha decidido poner fin a la relación, me ha llamado y me lo ha dicho. Antonio venía hoy a Madrid para pasar el día de mañana aquí, entonces teníamos unos viajes programados, me ha dicho que se sentía bloqueado, que quería hablar, hemos tenido una conversación por teléfono y prefiero contarlo porque a lo mejor esto empieza a llegar a gente y quiero decirlo yo" ha confirmado el colaborador.

Además, el exconcursante de "Supervivientes" ha asegurado que llevaba tres meses con él y que ha sido una noticia que no se la esperaba porque tenían planes de viajar para esta semana. Sin embargo, Antonio ha llamado al programa durante la publicidad y les ha contado que ha sido una conversación amistosa y que llevaban conociéndose tres meses, pero no estaban comprometidos.