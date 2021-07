Fue uno de los concursantes más conocidos tanto de Masterchef como de Supervivientes (sí, participó tanto en el reality más conocido de TVE como en el de más audiencia de Telecinco). Hace poco más de un año fue noticia porque denunció que la cadena pública no le había pagado el dinero que le debía y lo hizo saliendo en defensa de Mediaset y de su programa más rentable. Pero desde entonces poco más se ha sabido de él. De hecho muchos de los que le seguían se preguntan ahora qué ha sido de su vida.

Tal es la intriga que desde esta publicación de Losa solo ha habido una más: la que dedicó a despedirse de Mila Ximenez en el momento del fallecimiento de la colaboradora de Sálvame que conquistó el corazón de cientos de miles de personas.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

Masterchef... de todo

De hecho el éxito del programa llegó a tal nivel que se estrenó una de "abuelos" coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española. Habrá que ver si de verdad tiene tirón y si de esta manera Televisión Española puede estirar el éxito o si, por el contrario, el hecho de estar todo el rato con el mismo formato acaba quemándolo y la cadena pública tiene que acabar cortando la emisión de este conocido programa de cocina. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que después de ganar todos los que han pasado por el programa tienen que ganarse el respeto de sus compañeros y del público en general y seguir trabajando duro.

Pero no todo son buenas noticias. Masterchef también ha sido objeto de numerosas críticas en el mundo de la televisión. El formato es criticado en ocasiones porque, a pesar de emitirse en una televisión pública que se supone que tiene que ser "blanca" y sin polémicas tira mucho de enfrentamientos entre los concursantes para generar polémicas que a su vez lleven a tener unos datos de audiencia considerables.