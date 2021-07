Los gravísimos secretos que contó Sandra Pica no solo le costaron una sanción por "cargarse" el concurso sino que también obligan a la organización del programa a cambiar su estructura. La ahora expareja de Tom Brusse voló hasta Honduras para dejar a su novio y aprovechó para contar a los concursantes información del exterior que determina la estrategia de muchos, en especial la de Olga Moreno, que conoce las repercusiones en España del documental de Rocío Carrasco "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

El paso de Pica por la isla fue breve pero dejó marcó el concurso. El hecho de que descubriera a los aventureros que existía el Palafito donde se encontraban Lola y Palito Dominguín provocó una cambio sorpresa que desencajó a los concursantes: la permuta entre quienes habitaban "La isla de los desterrados" y los supervivientes de pleno derecho, un cambio traumático que hizo estragos en el carácter y en la convivencia de los participantes.

La última noticia de Pica la recibió Tom Brusse, que se deshizo en lágrimas cuando habló con ella por teléfono para aclarar la situación de su relación.

Tom Brusse, a lágrima viva: "Te amo, Sandra, te amo"

El pasado domingo Lara Álvarez puso a prueba a los aventureros en la popular 'Mesa de las Tentaciones', que dinamiza Supervivientes al proponer pruebas extremas a los aventureros a cambio de recompensas. El éxito de la iniciativa es rotundo aunque las respuestas de los concursantes suelen ser un foco de conflictos. Tom Brusse no lo ha dudado: se ha desnudado por amor.

Para conseguirlo, el concursante de Supervivientes tendría que desnudarse, su atuendo se reduciría a un taparrabos compuesto únicamente por una hoja de árbol y un tanga. Su primera reacción fue de escepticismo, pero reculó tras calcular el precio de su deseo por hablar con Sandra Pica."Estoy un poco más tranquila, pero después de todo lo que han dicho tus compañeros lo he pasado un poco mal, muy agobiada. La última vez que estuve contigo no fui clara al despedirme. Yo estoy haciendo mi vida, no tengo pareja ni nada, pero sí que tienes que saber que hay cosas que tengo que contarte", comenzó a decir Sandra Pica, que proseguía diciendo: “Cuando vuelvas a Madrid voy a estar en casa y te lo voy a contar todo. Tienes que saber que sentimentalmente yo no estoy como estaba antes. Creo que es mejor una amistad que intentar algo".

Brusse, abrumado, recordó su situación: "Yo estoy aquí en Honduras, lo hemos hablado ya hace tres meses. Estoy aquí sufriendo, sin comer y alejado de mi familia". Esta declaración de intenciones ha desquiciado a la joven: "¿Y te miento Tom? Tengo muchas cosas que contarte. Yo no quiero desestabilizarte, te lo contaré cuando te vea en persona, pero creo que si no te he contestado era peor y tampoco quería mentirte. No llores, eres una persona fuerte. Tú lo estás pasando mal ahí, pero ¿yo cómo lo he pasado los últimos meses de nuestra relación? Para mí no ha sido fácil".

Brusse ha roto a llorar nuevamente y Pica ha defendido su papel ante las numerosas críticas que ha aguantado durante todo este tiempo. “Me da igual”, reaccionaba él, y confesaba haber tenido fe en recuperar su relación al recordarle el mensaje que le dijo Sandra antes de irse a España. "La otra vez miré por ti. Te deje bien, pero no voy a aguantar más que me digan que no fui clara“, le espetó de vuelta su hasta ahora pareja. "Viniste hasta aquí para hablar de tus sentimientos y de eso no lo hiciste", le echó en cara él. Su exnovia, por otro lado reconocía su error y se mostraba tajante en su decisión: "La vida a veces es así".

"Cuando te tuve delante retrocedí y cuando me fui volví a lo que pensaba", reconoció Sandra Pica, que incidió en su intención de contarle todo una vez este vuelva a España: "Es algo que tenemos que hablar en privado, pero ya que tú decidiste llamarme no te voy a mentir".

Alejando Albalá y Tom Brusse, enemigos íntimos

Las diferencias entre Tom Brusse y Alejandro Albalá parecen ser irreconciliables. El primero tacha al segundo de "mal concursante" y lo acusa de vago y de falto de iniciativa. Por otro lado, el ex de Isa Pantoja considera a su rival un estratega y un egoísta.

Su última bronca ha salpicado la convivencia de forma irreparable y todo se originó cuando Lola le preguntó a Tom si sabía donde había cordones para prender el fuego.

Éste le ha dicho que fuese a preguntar al resto de compañeros y ella lo ha hecho. La joven ha recibido la negativa de todos ellos, pero la excusa de Alejandro Albalá, "El mío está calado", ha irritado especialmente a Tom Brusse.

El francés le reprendió con tono agresivo: "Tú no quieres comer, ¿no?". Ante su ataque, algunas de sus compañeras han intentado apaciguarlo pero el conflicto fue a más.

Albalá le ha mostrado que no era una excusa, que su cordón realmente estaba mojado y le ha espetado: "Por bocazas". Un enfurecido Tom Brusse exclamó: "Tú no me hables así de esa manera. Los insultos te los puedes guardar en tu culo, ¿vale?".

Tom no ha cesado en sus ataques: "Lávate la boca, ¿me entiendes? Nunca más me hables de esa manera". Por su parte, Albalá se justificaba diciendo: "He dicho bocazas".

Brusse seguía en sus trece: "Nunca en tu vida me hables más, no eres nadie. Vete a pescar y cállate esa boca sucia".

Los concursantes critican a Alejandro Albalá

Alejandro Albalá fue el eje de las críticas de sus compañeros. Todo empezó una noche en la que Tom Brusse y Gianmarco elucubraron quién no aguantaría ni un solo día en la isla. Su conclusión fue que esa persona sería Alejandro Albalá. Lara Sajén, también presente, recordó que no sabía limpiar pescado. Ante este comentario rieron y llegaron a la conclusión de que su compañero siempre encontraba una excusa para "beneficiarse de su esfuerzo sin hacer nada".

Poco tiempo después, Lola esperaba el café que Albalá había prometido hacer y éste le dio una larga y se excusó para librarse de hacerlo. Ella se encaró a él y medió Lara Sajén, que acabó diciéndole de buenas maneras que con esas excusas podrían malinterpretarlo y pensar que es "un vago". El ex de Isa Pantoja se rebeló y ella acabó diciéndole que lo consideraba una persona "sin iniciativa".

El robo de de Olga Moreno

Olga Moreno vivía su momento de oro en Supervivientes, imbatible pese a que ha sido acusada de hacer trampas y de "tongos" . Su carisma y capacidad de lucha superó a las declaraciones sobre ella que emitió Rocío Carrasco en la serie documental conducida por Carlota Corredera, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Pero todo se vino al traste cuando Carlos Sobera anunció el robo sufrido por Alejandro Albalá a manos de Olga Moreno.

Tal y como se ha podido ver en las imágenes, la mujer de Antonio David Flores aprovechó las horas de la noche y que su compañero estaba dormido para robar las patatas de Alejandro Albalá. Lo hizo en un par de ocasiones, lo que avivó la tensión que se había generado en plató por el posicionamiento de los colaboradores.

En un primer momento, Sofía Cristo ha comentado: "Me parece por un lado que ha sido lista, pero que es juego sucio y sus compañeros la tienen que nominar".

Ante esto, Rocío Flores le daba la razón, no pudo defenderla: "No la puede justificar porque es injustificable, las cosas como son”. Sofía Cristo volvía a incidir con más fuerza: "Ojalá le cojan el bote de Nutella y la nominen todos sus compañeros".

Sofía Cristo aseveró: "Es muy fácil hacer un concurso de diez cuando nadie te nomina". En este momento, Rocío Flores le ha recordado las cuatro veces que Olga Moreno ha ganado la prueba de líder en Supervivientes granjeándose también el apoyo del público.

La traición de Olga Moreno a su mejor amiga

El robo del pollo con patatas de Olga Moreno a Alejandro Albalá mientras dormía hundía el programa de la mujer de Antonio David Flores, este no fue su único hurto, pero el que detallamos a continuación supone, además de una jugada sucia, una traición a su mejor amiga, Melyssa Pinto.

El pasado jueves, los supervivientes se enfrentaron a ‘la mesa de las tentaciones’. En ella tuvieron que pagar determinadas penitencias para poder disfrutar de unas recompensas de lo más deseadas, las dos se cortaron el pelo por un bote de crema de cacao, pero a Olga Moreno le supo a poco. "Quién sea que me lo diga ya, porque voy a nominar a esa persona directamente", exclamó Melyssa.

En un primer momento su amiga se quedó callada, pero finalmente confesó, después de eso no dejó de llorar abrazando el pañuelo que le dejó su madre. Su único apoyo en la isla, ha pasado a ser Lara Sajen, expulsada en la Gala 14, y el concurso de Olga Moreno se tambalea.

La ruptura de Melyssa Pinto y Olga Moreno

El robo del bote de Nutella rompió definitivamente la amistad que unía a Melyssa Pinto con Olga Moreno, la traición de la diseñadora terminó de decepcionar a la ex de Tom Brusse , pero su vínculo ya estaba dañado.

La enemistad entre Brusse y Olga Moreno latió desde el inicio del concurso y las réplicas de sus broncas vibraban en Madrid entre las broncas de sus defensores: Rocío Flores y el maestro Joao.

En la recta final del concurso, los concursantes hicieron las paces y llegaron a un acuerdo. Tom Brusse incluso invitó a "su nueva amiga Olga Moreno" a una cena cuando tuvo que escoger entre dos de sus compañeros para degustarla. A Pinto se le reflejó la rabia en la cara y así se lo hizo saber a Olga Moreno. La exconcursante de La Isla de las Tentaciones no aguantó la presión y le dijo que después de todo lo que habían dicho ambas sobre Brusse la decepcionaba esta nueva actitud.

Los celos de Melyssa

Cuando Tom Brusse se desnudó para que le permitiesen hablar con su ahora exnovia, Sandra Pica, Pinto se dejó llevar por los celos y se sonrojó con su actitud. No pudo reprimir reprocharle a su ex: "¡Qué verguenza, se te ha visto todo!".

Pinto se irrita cada vez que alguien se acerca a su exnovio, muestra de ello es que cuando Olga Moreno hizo las paces con él, la concursante volvió a irritarse mostrando sus celos.