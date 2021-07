"Llevamos toda la edición aguantando el coñazo de la niña esta", estalló Kiko Hernández refiriéndose a Rocío Flores. El trabajador de Sálvame es un ferviente defensor de su madre, Rocío Carrasco.

La actitud de la joven en televisión cuando defiende el concurso de Olga Moreno en Supervivientes y cuando habla sobre su madre crispa colaborador, que lleva meses dedicándole duras críticas.

La cuestión que ha sacado a Kiko Hernández de sus casillas ha sido la respuesta de Rocío Flores sobre el comentario de Antonio David Flores en su carta a Olga Moreno: "Tú has demostrado tener lo que otras no han tenido nunca", en clara referencia al célebre: "No tiene coño", que entonó Rocío Carrasco y que el reality le ha hecho llegar a Honduras a la concursante.

Cuando a la nieta de Rocío Jurado le preguntaron sobre este tema, se desmarcó. Una actitud que no gustó a Kiko Hernández: "Dice 'no sé por qué se están tocando temas…' Y ayer sale la niña así toda ella con los morritos y las uñas de cuatro metros y dice 'son cosas de mi padre'", exclamó imitando a la hija de Antonio David.

El nuevo mote de Kiko Hernández a Rocío Flores

El ataque del colaborador de Sálvame a Rocío Flores no acabó ahí: "Era para decirle, hija mía lo tienes… ¡La vetadora, la que le gusta vetar!" ¡Lo tienes así de grande chata! ¡Ojalá echen a Olga que no es tu madre!", sentenció dedicando un nuevo mote a la hija de Rocío Carrasco.

Kiko Hernández terminó de desahogarse cuando desveló el truco estético de Rocío Flores en sus fotos de Instagram y volvió a enunciar sátiras contra el físico de la joven, una actitud muy habitual en él.

Y es que Sálvame está en horas bajas. O al menos no tan bien como solía en el pasado. Sobre todo en su último tramo, el que compite con la emisión de Pasapalabra en Antena 3. El formato de la Fábrica de la Tele ha tenido que cancelar "quiero dinero", la entrevista a cambio de importantes cantidades de dinero que se hacía a última hora de la tarde y que trataba de mejorar la audiencia del Sálvame Tomate. Es importante señalar que la audiencia de este programa es importante porque es el que lleva que mucha gente se quede a ver el telediario de la noche, el de Pedro Piqueras, que también ha perdido el liderazgo a favor de Vicente Vallés.

Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro.

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.