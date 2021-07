Ofelia, la concursante más controvertida y naíf de 'Masterchef 9', se quedó este martes a las puertas de la final del concurso de cocina de TVE-1, en el que la próxima semana competirán Meri, Fran, Arnau y María. La gallega reconoce que, por su forma de ser, está acostumbrada a despertar amores u odios, algo que se ha visto reflejado entre sus compañeros (sus piques con María o Pepe han sido sonados) y entre la audiencia, ya que es la aspirante que más comentarios ha generado esta temporada, tanto poniendo en duda su candidez y sus aires de despistada como acusando al resto de competidores que le estaban haciendo 'bullying'. Ella se queda con lo positivo y con la experiencia de sentirse el 'caballito ganador' de su admirado Jordi Cruz.

-¿Cree que se merecía haber llegado a la final de ‘Masterchef’?

-Creo que merecía estar en la final, aunque no concursase (ríe). Poder ir con el equipo al último exterior. Al final es lo más bonito: viajar con el equipo, cocinar todos juntos, para mí el premio era ese. Pero trabajé muy bien en la prueba de exteriores, aunque creo que llevaba dos programas muy floja.

-¿Ha cambiado su vida desde que salió del programa? ¿Se ha planteado dejar el 'marketing' para dedicarse a la cocina?

-Mi vida ha cambiado desde el momento en el que me inscribí. La experiencia de pasar el 'casting' es muy bonita y, al final, cualquier acontecimiento en la vida te va amoldando de una manera u otra. Pero claro, el 'marketing' se me da muy bien, por lo que lo combinaré con la cocina y los caballos. Ya que los jinetes son deportistas de élite y necesitan alimentación saludable.

-¿Ya ha estado en el Àbac? ¿Ha convencido a Jordi Cruz para hacer un 'stage' en su restaurante?

-El Àbac tiene abiertas sus puertas para mí, Jordi Cruz me lo ha dejado claro, pero por ahora tengo que terminar mis proyectos. Aunque… ¡no os extrañéis si hacemos un vídeo increíble! Y quién sabe si el próximo ‘internacional del Polo’ en Barcelona tiene como chefs a Jordi y a una servidora (ríe).

-No ha ganado ‘Masterchef’, pero es la concursante que más amores y odios ha generado entre la audiencia. ¿Se lo esperaba? Porque alguna vez ha comentado que es algo que le pasa habitualmente en su vida.

-O me amas o me odias, yo prefiero que sea lo primero, pero a veces no es así. Soy como soy, aunque intento mejorar cada día, soy transparente y, en 'Masterchef', en todo momento te olvidas de que hay cámaras… ya bastante tienes con cocinar. Pero he de decir que lo di todo en el programa.

-¿Qué es lo que ha notado más fuera por parte del público, apoyo o críticas?

-Solo me fijo en lo positivo. Además, el público no ha vivido la experiencia, por lo tanto, una cosa increíble que se han perdido. Así que, al no vivirla, jamás la entiendes al cien por cien.

-¿Cree que sus compañeros de concurso no la han entendido? Porque la han llegado a tachar de “falsa", "egocéntrica” y de que “va de víctima”.

-Creo que todos somos diferentes y la empatía es una virtud que hay que poner más a menudo en práctica, pero toda la población, me incluyo a mí la primera. No juzgar debería de ser la primera acción.

-¿La convivencia en el programa ha sido complicada con sus compañeros? Porque desde fuera sí que lo ha parecido.

-No ha sido fácil, para nada, aunque muchos de ellos me han ayudado infinito y, como he dicho, me quedo con lo bueno. Pero mete a 16 personas a vivir tres

meses, si se llevan mejor que nosotros, les damos un premio. Es duro y más en un 'talent' como este que es el más duro del mundo.

-¿Se ha sentido aislada alguna vez en este concurso?

-El equipo no consentiría eso. Son grandes profesionales, nos tratan increíble.

-¿Cree que María ha ido a degüello contra usted?

-Creo que cada uno hizo su programa como lo sentía, y así tiene que ser. Yo estoy orgullosa con mis actos.

-¿Cómo está su relación con su compañero Jose? Porque se llegó a comentar que había algo entre los dos.

-Jose es amor puro, pero el programa es muy duro, no es para estar recogiendo margaritas. En otro momento, ¿quién sabe?

-¿Son los libros de Jordi Cruz su lectura favorita?

-Sin duda alguna. 'Cocina en casa como un chef', solamente con ese libro bien estudiado y mucha actitud, puedes llegar a la final. Imagínate lo increíble que son sus libros. Jordi Cruz es un 'crack' y yo lo admiro infinito.

-¿Cree que los jueces la han valorado más por su actitud (decían que no paraba de hablar, que se desconcentraba en las pruebas) que por la calidad de sus platos?

-Los jueces son justos y profesionales, no me siento con la capacidad de juzgar sus veredictos.

-¿Deja algún amigo en 'Masterchef'?

-Meri y Ame [ Amelicious] son mis grandes amigas, y no las dejo en 'Masterchef', ellas se vienen conmigo y yo con ellas. En eso consiste la amistad, ¿no?

-¿Quién quiere que se proclame vencedor esta temporada?

-Por supuesto quiero que gane Meri, es amor, y se lo merece. Ya no solo por su cocina, si no por la pasión que le pone a todo, y por su calidad como persona.