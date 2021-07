Esta es la guía definitiva para dejar de pasar más tiempo decidiendo que película ver, que viendo la película. Aquí están las 10 películas más populares en Netflix España que recorren todos los géneros.

Encabeza el ranking "Igor Grom, contra el doctor peste" una película de acción en la que Igor Grom, el jefe de policía de San Petersburgo se enfrenta a un caso delicado, un criminal que se dedica hacer justica con aquellos que han huido de ella por su estatus social.

Para los amantes del cine de terror llega la mini serie "La calle del terror" basada en las novelas de terror de R. L. Stine sobre la siniestra historia de la ciudad de Shadyside. .Un grupo de adolescentes descubre la conexión entre varios crímenes de su ciudad desde hace generaciones, y en los que ellos mismo podrán ser las próximas víctimas.

"Como me convertí en superhéroe" no es una película de acción más sino que se mezclada con el misterio. En una sociedad en la que los superhéroes están mezclados con los humanos, llega una droga que dará superpoderes a quien no los tiene. El teniente Moreau tiene que desmantelar a la mafia de superpoderes.

Para los más románticos llega "La magia de la Isla". Una prestigiosa abogada vuelve a su isla natal para convencer un viejo amigo de que se haga cargo de la empresa de su familia, pero el reencuentro aviva antiguos sentimientos.

El terror de la leyenda madrileña "Malasaña 32" llega a la gran pantalla. Una familia llega a la capital y se instala en Malasaña 32, pero no están solos, los espiritus de esa vivienda aún viven allí.

La ficción entra con "El hombre agua" . Un niño de 11 años intenta salvar a su madre enferma. Para ello emprende un viaje en busca del "Hombre agua", el único que puede salvar a su madre.

Unas risas con amor es todo lo que ofrece " Hasta que la boda nos separe" . Una weeding Planner que disfruta de su soltería tendrá de una amiga de la infancia, el problema viene cuando el novio de su amiga, es el chico con el que estuvo anoche.

Para no parar de reírse "Ser Padre". Una comedia en la que un recién viudo tendrá que enfrentarse el solo a criar a su hija recién nacida y la paternidad.

La precuela del "Señor de los anillos" "EL hobbit, un viaje inesperado" se cuela en Netflix. El Hobbit emprende un largo viaje en el que acaba encontrando anillo de oro ligado al destino de la Tierra Media hasta un punto que ni si quiera puede imaginar.