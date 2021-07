Jesulín de Ubrique quiere explicarse y para ello está cerrando una docuserie al estilo de Rocío Carrasco. El paparazzi Pablo González ha dado la información durante el programa de Sálvame y amenazada a Belén Esteban: "Vas a salir perjudicada".

"Vas a poder sentir el miedo que siente Antonio David. Está en negociaciones muy avanzadas, falta por determinar el ok de Jesulín pero te aseguro que no quedas en un buen lugar. La docuserie no se ha terminado por completo. La docuserie está en trámites", ha dicho el paparazzi. Y añade: "Jesulín quiere sacar trapos sucios de cuando estaba con Belén Esteban y de cómo se rompió esa relación. Existen entrevistas que se han concedido a compañeros en las que vuelan planchas, cuchillos".

Belén Esteban no se ha mostrado preocupada. Al contrario, se ha mostrado irónica y ha dicho que "ojalá" hable y cuente "por qué no hace muchas cosas". La colaboradora de Sálvame no cree nada de las informaciones que ha dado "el calvo", como se conoce a Pablo González.

La docuserie de Rocío Carrasco ha supuesto un antes y un después para la historia de la televisión. No sólo por los altos niveles de audiencia, sino por la potencia del mensaje, que consiguió calar en la sociedad y política del país. De popularizarse este tipo de formatos son muchos los personajes, como Jesulín, que llevan años en silencio y cuyo testimonio tendría una gran importancia para Telecinco.