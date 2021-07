Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

En esta ocasión ha sido el supuesto enfrentamiento entre María Patiño, la presentadora del formato, y Alexia Rivas, exreportera, exnovia de Alfonso Merlos y ahora concursante de Supervivientes. Las redes sociales se han echo eco estos días del supuesto mal rollo entre Patiño y Rivas. La presentadora, de hecho, no deja de criticar a la que fue su colaboradora y que ahora estarán en el reaity más famoso de la televisión.

Uno de los últimos disgustos que se ha llevado el programa de María Patiño ha sido a cuenta de una de sus últimas ideas. Desde hace un mes anuncian un espacio en el que se busca que los espectadores se enfrenten a los famosos. "¿Te ha tratado mal un personaje conocido? Cuéntanoslo y lo buscaremos para que se disculpe contigo", aseguraba el programa en sus redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar y por lo que parece, la idea no ha gustado nada. "Esto es el colmo, parece que ya se les han acabado los temas y buscan más", señalaba una espectadora a través de las redes sociales resumiendo el pensamiento de muchos.

Desde un primer momento el programa ha estado presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.

Polémica con una reportera

La semana pasada, Socialité quiso encontrarse con Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, pero la cosa no salió bien. La reportera que fue a preguntarle al cantante y dj se encontró con que iba con su hija. Ni corta ni perezosa la periodista le preguntó a la pequeña. La reacción de la audiencia no se hizo esperar. "No doy crédito a lo que veo", decía una usuaria de Twitter. No era la única indignada.