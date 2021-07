A veces los fallos los cometen los concursantes y a veces la dirección del programa. Hoy la Ruleta de la Suerte ha admitido la respuesta de un concursante que dudó y que se salió de tiempo. Y eso no ha gustado a los seguidores del formato de Antena 3. "Con todos mis respetos, hoy os habéis equivocado por completo. Ni VAR ni historias, la palabra "cereciruelas" no existe, y lo dijo tal cual. Injusto ganador el de hoy", apuntaba una usuaria de Twitter. "Acabáis de fastidiarle el panel y la final a la segunda concursante (que tenía el "me lo quedo"), el finalista ha dicho "cere...ciruelas" eso es un fallo y más cuando habéis dado por mala anteriormente una respuesta por decir una "muletilla" en otro panel. Vaya ruleta", comentaba otro.

¡Feliz viernes, familia! Controlad con lo del black friday, no gastéis más de lo que debéis y no compréis cosas innecesarias... lo mejor es desconectar de tanto bombardeo de "ofertas" viendo La Ruleta de la Suerte. Hoy con Kike, Sara y Paula. ¡Y buen fin de semana! pic.twitter.com/7QA4ZGnaqg — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) 27 de noviembre de 2020

El fallo de un concursante

Una respuesta que pasará a la historia. En el momento en el que una concursante de este mítico programa de Antena 3 estaba a punto de resolver el plan dijo "b" para completar una palabra que iba con "v". Un fallo que no pasó desapercibido para la audiencia.

La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Es por eso que Antena 3 rescató en su web algunos de los mejores momentos de los últimos años de La Ruleta de la Suerte. Entre ellos uno que puso contra las cuerdas a tres concursantes. Preguntaban por una canción de Siniestro total y tenían ya casi todo el panel resuelto, sólo faltaba una letra. Decía algo así como "tengo, tengo, tengo, tengo y tú no tienes nada". Sin embargo los concursantes decían una y otra vez sólo tres veces "tengo" por lo que el panel no se daba por válidos.

El propio presentador del concurso, el modelo Jorge Fernández, se quedó sorprendido de lo que estaba sucediendo. No daba crédito y no tenía ni tan siquiera forma de darles una pista a los concursantes. "Sólo tenéis que leer lo que pone ahí", les pedía. Pero no eran capaces. Obcecados todo el rato en una misma respuesta. Finalmente todo se pudo solucionar y se quedó en una anécdota más que recordar.