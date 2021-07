La relación entre Sandra Pica y Tom Brusse está muerta. Los que se juraban amor eterno hace un año al salir de '"La casa fuerte" están más distanciados que nunca y es que la exconcursante se dio cuenta de que no estaba enamorada cuando su pareja, por aquel entonces, empezaba su aventura en el concurso más extremo de la televisión.

Hemos hablado con Sandra Pica y nos ha querido dejar claro que no habrá una nueva oportunidad con Tom Brusse: "Tiene la puerta cerrada como pareja, como amiga me tiene para lo que necesite, cuando él vuelva intentaré hablar con él aunque seré muy clara, entre nosotros una oportunidad como una relación no la habrá".

En cuanto a si cree que habrá una segunda oportunidad entre Tom y Melyssa, algo que se está comentando mucho en las redes sociales al ver la relación que han tenido ambos en el concurso, asegura que: "Siempre ha sido algo que he tenido ahí, creía que entre ellos había una segunda parte pendiente. Si vuelven y él es feliz y ella también, yo me alegro por ellos, no voy a ser yo la que diga lo contrario, mirando por mí diría ya no me tienes que pedir a mí cuentas. Si es lo que quiere adelante, que lo intenten. Creo que el rencor no haría que eso fuese bien. Si realmente él va a estar bien, yo me alegro".

Sobre si tendrá o no una relación con Julen, Sandra explica: "No voy a cerrar la puerta a nada, pero no quiero buscar una relación. Tengo que conocer mucho a una persona, estoy muy rehacía en ese aspecto y él es muy transparente. Yo para confiar y estar segura, volver a abrir mi corazón sin barreras necesito tiempo y mucha seguridad".

En cuanto al momento en el que Julen confesó que sí que ha mantenido relaciones sexuales con ella, la exconcursante de realities asegura que no está molesta, pero que ella no quiso ser tan explícita: "No me ha molestado porque yo no miento, yo siempre dije que antes de ir a honduras no había pasado nada, una vez volví y había pasado me reía. No he sido tan explícita a lo mejor de 'me he acostado con él' pero no lo había negado. Yo no he sido infiel a Tom, si tanto te recrimino que me lo has hecho a mí no voy a ser tan mala persona de hacerlo yo".

A pesar de todo, Sandra quiere que Tom se convierta en el ganador: "Me gustaría que fuera Tom, es un tío que se ha currado el concurso, si no fuera por él muchos vídeos no hubiesen existido porque estaba bastante muerto. Lo que le he hecho ha sido una putada anímicamente así que creo que, como concursante, como persona, se merece estar en la final y llevarse el premio a casa".