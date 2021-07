Ha pasado ya más de un año desde el triste fallecimiento de Aless Lequio y le seguimos teniendo muy presente en nuestro día a día. Aquel joven que dejó un legado incuestionable en su lucha contra el cáncer ha dejado huella en los corazones de todos sus familiares y sobre todo, en Carolina Monje, su pareja.

La que fuera pareja de Aless Lequio, vuelca toda su ilusión en un nuevo proyecto empresarial relacionado con la moda: "Es algo que siempre lo tenía presente desde que era pequeña y siempre me había gustado mucho, decidí cambiar un poco de un lado al otro, de dedicarme a los hoteles al mundo más empresarial a enfocarme en la moda. Este es el resultado".

A pesar de lo sucedido con su pareja, Carolina reconoce que está en una nueva etapa de su vida en la que tiene mucha ilusión: "He apostado por este proyecto y obviamente creo que la energía que da y la sensación creo que se puede sentir en el momento de entrar y ver el equipo con ganas. Eso se plasma fácilmente. La verdad es que no te puedo negar que estoy contenta y con muy buena energía y sentimiento de lo que viene ahora".

En cuanto a la gente que más le ha apoyado a dar este paso, comenta: "Mi familia, mis amigos y la gente que me rodea. Ellos han creído en mi proyecto, han valorado el esfuerzo que he hecho, saben que tengo ganas, fuerza, buenas ideas y bajo mi punto de vista el sentido de la moda".

Tan solo unos días después de haber completado el Camino de Santiago, comenta: "Lo he hecho con una amiga y he meditado, he hecho yoga y la verdad es que he estado conmigo misma y con la gente que quiero, en este caso es mi amiga. La verdad que muy bien". Cuando le preguntan cuál es su inspiración a la hora de crear moda, la joven explica: "Me suelo inspirar en el mundo bohemio, espiritual, muy romántico. Me gustan mucho el tema de los conjuntos, están muy de moda, a la gente les gusta mucho el poder combinar las cosas".