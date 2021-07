Rocío Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Antonio David Flores, su padre, permanece fuera de los focos y libra varias batallas jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Desde que Rocío Carrasco, fichó por Sálvame y ambas trabajan en la misma cadena, la tensión de la joven se disparó y tuvo que tomar decisiones: la primera, no acudir a visitar la mujer de su padre, Olga Moreno, a Honduras como tenía previsto.

La nieta de Rocío Jurado sorprendió a los colaboradores de Sálvame cuando se presentó en el plató de Telecinco con el mismo peinado que su madre, una trenza que coronaba un moño alto. Esta imitación no fue el único cambio de la colaboradora, su actitud llamó la atención de los asistentes.

Uno de los principales apoyos de la hija de Rocío Carrasco en Televisión, su amiga Marta López, se percató del detalle del pelo de la joven y se lo hizo saber. Ella le respondió entonces que estaría orgullosa de parecerse a su madre porque "es muy guapa".

A Kiko Hernández le pareció una escena excesiva: "Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David. Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga Moreno porque está oliendo ya los 200.000 euros. Tampoco me creo a esta niña", dijo el colaborador, que continuó exponiendo sus razones: "Todo lo hace para ganarse al público de los que creen que la niña es mala y que así salven a Olga. Y a Olga no la van a salvar por este fingimiento".

El programa destapó entonces las condiciones del contrato de Rocío Flores en Supervivientes 2021 como en "El programa de Ana Rosa". Entre ellas figura que para no sentirse incómoda en los platós pidió "evitar sentarse con gente que critique a Antonio David o que apoye a su madre".

En esta cláusula se detuvieron a comentar el supuesto "veto" a Belén Rodríguez, Paloma García Pelayo y Jorge Javier Vázquez.

Rocío Flores siempre consiguió esquivarlos hasta el día que discutió con el Maestro Joao y o con amenazas tanto al director del programa como al regidor y el propio Carlos Sobera.

Según las filtraciones del programa la hija de Antonio David Flores pidió también que su representante la acompañara a todas las reuniones del programa, a lo que la productora se habría negado.

La ira de Kiko Hernández llegaba a su culmen después de que recibiera tras un mensaje en el que le lo informaban de que Rocío Flores había dicho que hablaría de él. "Tú a mí no me amenazas, ni me digas que soy el menos indicado para hablar. Tira, habla lo que te dé la gana, que luego voy yo a por ti, a por tu padre o a por quien sea", le advertía. "Ha dicho Rocío Flores que soy el menos indicado para hablar. Para hablar de ella, de su padre ¿de qué va a ser? ¡De Supervivientes no va a ser!", argumentaba.

"Te digo que tires, que hables, que cuentes, que digas. Pero ten las narices después sentarte en un plató de televisión conmigo. De mí puedes decir lo que te dé la gana, igual que yo hablo de ti y de tu padre. Si tú no me tienes cariño, dímelo directamente, no se lo digas a otras personas para que me llegue a mí, pero antes bien que me llamabas para decirme que si tu madre seguía por ahí te ibas a sentar en un Deluxe para contarlo todo", terminaba.