Olga Moreno atraviesa un momento crítico en Supervivientes 2021 de Telecinco. Después perfilarse como posible ganadora de la edición, cava su propia tumba en el reality cuando las descubren robando a dos de sus compañeros y traicionando a su principal apoyo en el concurso, Melyssa Pinto.

La semana pasada se saldó con su nominación junto con Alejandro Albalá y Tom Brusse. Ellos están acostumbrados a a este trance pero la diseñadora sólo se enfrentó a él una vez, por eso a la hora de lanzar el alegato para quedarse en la isla se vio desarmada y no dio con las palabras adecuadas.

El culebrón familiar de la sevillana después de la emisión del la serie documental conducida por Carlota Corredera 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha polarizado a los seguidores del programa antes incluso de que Olga Moreno tuviese oportunidad de demostrar nada. La "marea rosa", tal y como se denomina a los seguidores de Carrasco, se posicionaron implacables contra la concursante de Supervivientes mientras los "negacionistas", término acuñado por Corredera para denominar a quienes no se creen la verdad de la exmujer de Antonio David Flores, apoyan sistemáticamente a la diseñadora.

La sevillana comenzó sincerándose sobre su falta de tablas ante las cámaras: "Me da vergüenza porque no sé hablar a cámara, soy muy cortada y me da mucha vergüenza. Me da pánico".

Esa podría explicar porqué durante décadas decidió mantenerse alejada de los focos y en un segundo plano mientras su mediática familia hacía caja en los platós. Olga Moreno continuaba diciendo: "Quiero dar las gracias a toda la audiencia, porque estoy feliz y tengo mucha fuerza, he vuelto a mi niñez. Entré un poco mal y esto era algo que me hacía mucha falta. Pido estar, por lo menos, entre los finalistas". Pero fue la conclusión de su alegato lo que alertó a la audiencia del concurso de un posible tongo: "Gracias a los altos cargos, ellos saben por qué", dijo sin aclarar nada más.