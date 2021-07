Palito Dominguín ha querido compartir con sus seguidores los problemas alimenticios que está su sufriendo desde que terminara su participación en la presente edición de 'Supervivientes'. Durante el concurso, la base de la alimentación es el arroz blanco y el pescado, el cual comen crudo en muchas ocasiones.

Esta circunstancia ha pasado factura al sistema digestivo de la hija de Lucía Dominguín: "Desde que llegué de la isla, la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas", narraba a través de sus historias de Instagram. Aún así, ha decidido afrontarlo con su particular humor: "Llevo todo el día pensando en qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses".

Palito también está tratando de buscar la forma de volver poco a poco a una alimentación normal: "He pensado en quitarme las harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también", ha confesado la exconcursante.