El fin de semana pasado nos enterábamos por la propia Irene Rosales su decisión de abandonar, por el momento, "Viva la vida", el programa en el que colabora desde hace meses. A esta triste noticia se le ha sumado la de los rumores de crisis sentimental entre Kiko Rivera e Irene Rosales. Y es que aunque ninguno de ellos haya confirmado nada, parece que la pareja no está pasando por su mejore momento.

Hemos hablado con las Mellis aseguran que los rumores de separación de Kiko Rivera a Irene no son nuevos: "Eso son rumores y vienen desde hace tiempo, nosotros ya habíamos escuchado algo anteriormente pero claro, yo me imagino que si eso ya lo tiene en mente eso no lo sabe nadie, solo ella".

En cuanto a cómo ha influido Irene en la vida de Kiko, comentan que: "Lo que sí te podemos asegurar es que le ha influido mucho a la hora de ser otra persona, Kiko no es la persona que nosotros conocíamos. Ha cambiado mucho a mejor, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es normal que reclame lo que es suyo, me parece perfecto. Si ella está detrás, pues ole ella, tiene derecho a reclamar lo de sus hijas".

Sobre el enfrentamiento entre Anabel Pantoja y su primo, aseguran que no es la primera vez: "Tienen 20.000 discusiones, esto no es nuevo para nosotras. Discuten como si fueran hermanos... se dicen algunas palabras... no es la primera vez que pasa esto pero no se ha hecho público. Se dejan de hablar dos o tres semanas y al día siguiente no pasa nada".

Para su nueva compañera de televisión, Rocío Carrasco, solo tienen buenas palabras: "Rocío tiene mucha tele, me da igual que digan peloteo o no pero viene de una gran profesional y yo personalmente que la he visto en televisión trabajando con maría teresa, lo poco o lo mucho que ha hecho me ha gustado. A mí, cada uno que piense lo que quiera. Tiene su sitio igual que tenemos todos, por qué no".