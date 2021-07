Rocío Flores ha estado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' donde colabora desde que Olga Moreno es concursante de 'Supervivientes 2021' y lo cierto es que ha sido muy tajante tras las palabras de la mujer de su padre sobre su familia. Aunque ya lo fue anoche, la joven ha explicado qué le han parecido sus declaraciones en la isla.

"Siempre he pedido ese encuentro porque ante todo es mi madre, siempre he sido muy clara cuando he hablado y creo que se me ha entendido perfectamente" ha asegurado Rocío Flores cuando le han preguntado si le importa que esté Fidel Albiac al lado de su madre para arreglar sus diferencias con ella.

Alessandro Lequio le ha dicho que Olga tendría que significar lo mismo para ella que Fidel Albiac y Rocío no se lo ha pensado ni un segundo para responder: "Ni punto de comparación" y ha recalcado las palabras de la concursante en las que asegura que la educación que le han dado a ella y a su hermano ha sido siempre desde el cariño: "Comparto al cien por cien, yo siempre lo he dicho, me fui con el que más recto era, menos dinero tenía y es así, mi padre respecto a eso no parte peras".

En cuanto a si puede existir ese acercamiento en estos momentos, a pesar de la figura de Fidel Albiac, Rocío Flores ha asegurado que eso: "Es algo que le corresponde a ella, yo no voy a decir nada". De nuevo se vuelve a tratar este tema tan polémico en televisión y la joven se ha mostrado muy tajante, pero también incómoda al recordar de nuevo su no relación con su madre.