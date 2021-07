Amador Mohedano se sienta en 'Sálvame Deluxe' para hablar largo y tendido sobre todo lo que su sobrina, Rocío Carrasco, ha dicho durante estos meses en televisión y lo cierto es que nos sorprendimos muy y mucho al saberlo este jueves por la tarde porque eso significa que puede haber un antes y un después en el universo Mohedano.

Rosa Benito ha dado su opinión esta mañana en 'Ya es mediodía' y lo cierto es que ha sido más sincera que nunca: "No es el momento" y es que parece que la exmujer de Amador Mohedano no ve con buenos ojos que éste se siente en un plató para reabrir el tema de la 'no relación' que existe entre Carrasco y los Mohedano.

"Creo que no es el momento, se lo he hecho saber a él, de él no se ha hablado todavía para él sentarse y decir no sé qué. Le hago llegar que por Dios que no se siente porque creo que se va a pasar mal, no lo voy a ver, las cosas que me hacen sufrir estoy ya que me resbala, pero creo que Amador Mohedano no debería sentarse en el Deluxe" han sido las palabras de Rosa Benito.

Y es que la colaboradora también ha desvelado qué le contesto él: "Él me dice que están constantemente llamándolo y que lo va a hacer, así que, él es adulto... Él sabe dónde va. Es que en la docu-serie no se habla de él, ahora, él es libre, pero yo creo que no es el momento. Es que creo que esto no se va a parar nunca, es dar voz a algo que debería calmarse".