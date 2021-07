Es uno de los programas del momento. First Dates a conseguido que cientos de miles de personas se peguen desde hace meses a la pantalla para ver todo tipo de parejas y ha conseguido, además, dar visibilidad a todo tipo de colectivos. Pero como siempre que algo triunfa en la televisión la pregunta de los espectadores es obvia. ¿Es real lo que se ve en la pequeña pantalla?

Un conocido youtuber que decidió hace meses acudir al programa confesaba en un vídeo lo que es real y lo que no de este formato. Su vídeo lo han visto ya más de 700.000 personas lo que revela el interés acerca del tema. “Me apunté al casting online para vivir la experiencia y me llamaron meses después, cuando ya casi hasta me había olvidado de que había echado la solicitud” revela Mr. CJ como se le conoce en la red. El joven asegura que quiso probar suerte en la pequeña pantalla porque “hoy en día es muy difícil quedar con una persona que no conoces de nada y vivir una cita a ciegas real”.

¿Cómo le seleccionaron? Él mismo lo cuenta. “Me hicieron como un cuestionario de 40 minutos por teléfono y la chica que me lo hizo me advirtió que cuanto más sincero fuera mejor iría todo porque así podrían encontrar alguien afín a mi. Pasaron un par de meses y me hacían preguntas de vez en cuando para perfilar pero eran llamadas esporádicas. Luego ya recibí contacto y me dijeron que tendría la cita. Dentro de las condiciones entra que la producción del programa te paga el AVE así que me fui a Madrid”, continúa el joven.

Una vez en la capital entró en el universo del programa. “Cuando llegué a la estación había un coche de producción esperando a los acompañantes. El coche, una especie de furgoneta, nos llevó a plató. Esperamos en un camerino en donde sólo estábamos los chicos. Cada pareja teníamos un redactor que es el que se encarga de hacer las preguntas para los totales y tal. Todo lo que veis de First Dates es real salvo dos detalles: el primero que ya sabréis es que no es un restaurante de verdad, es un decorado. Pero cuando entras allí no notas que es un decorado. Lo único es que no hay techo, hay focos dentro pero está muy logrado”, comentó el youtuber.

“Respecto a mi cita yo cuando entré por la puerta no tenía ni idea de quién me estaría esperando. Y ahí llega otra cosa que no es real. No es una cena. Mi cita tuvo lugar a las cuatro de la tarde. El momento de los totales, el que tenemos el corazón detrás se graba todo al final y luego nos reúnen para hacer la decisión final. Es una cita real. Nunca nadie se puso en contacto conmigo. Ni con otros compañeros”, afirmó.