Como cada tarde (verano incluido) Sálvame acude puntual a su cita en Telecinco con los espectadores. Uno de los programas más vistos de la televisión en nuestro país y que más ampollas levanta tanto entre los seguidores del mundo del corazón, como en aquellos que reniegan de este tipo de espacios analiza cada tarde la actualidad del mundo rosa a través de diferentes polémicas y situaciones que no dejan indiferente a ninguno de sus protagonistas.

No obstante, el espacio de esta tarde ha arrancado entre las protestas de una amplía mayoría de la audiencia por la persona que lo presenta. Carlota Corredera, una vez al frente de este programa televisivo era la encargada de conducir el magazine en un día complicado, dado que ayer tuvo lugar la primera final de Supervivientes, en la que Olga Moreno, mujer de Antoni David Flores, fue una de las máximas protagonistas. La presencia de Corredera en el plató ha molestado a los fans del espacio, que pedían un "apagón" televisivo para no ver el programa si ella estaba al frente. "Adiós, no pienso verlo con esa ahí". "Adiós ya he cerrado, solo ver a la Carlota". "Pues con la Corredera presentando, ve el programa hoy su abuela", han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro.

Lara Álvarez se moja y opina sobre la proclamación de Olga Moreno como ganadora de Supervivientes

El viernes nos quedábamos de piedra al conocer que el público había hecho ganadora a Olga Moreno de la última edición de Supervivientes. No era una decisión esperada porque había sido una concursante muy criticada. La asturiana Lara Álvarez, presentadora del formato, ha querido dejar clara cuál es su posición ante este tema y ante las acusaciones de tongo al programa.

Tras meses alejada de su familia y dándolo todo en Honduras, Lara Álvarez ha regresado a España por todo lo alto. Ha vivido una final de las más históricas en televisión y se ha dejado llevar por el sentimiento de felicidad. Es por eso por lo que ahora le dedica tiempo a su familia y se ha dejado ver en el concierto de Pitingo con su hermano y sus padres.

La presentadora ha dado su opinión sobre Olga Moreno y su victoria en el programa: "No tengo que decir nada, de Olga te puedo decir como superviviente, que es de lo que puedo opinar, es una justa ganadora, una buena superviviente, que nos ha dado contenido, es una persona que ha pescado, ha convivido y se ha dejado la piel en todos los juegos. Es un programa que no engaña, lo que ves es lo que hay".