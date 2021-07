Muy nerviosos y con la presencia de todo el equipo de 'Supervivientes 2021', los concursantes del reality aterrizaban ayer en las instalaciones de Telecinco desde un helicóptero. Y es que de nuevo, un año más, vemos como las ganas y la ilusión de todos ellos permanecen hasta los últimos días, prueba de ello estas imágenes en las que podemos ver la sonrisa de todos ellos a pesar de la dureza del concurso.

Tom Brusse, que fue expulsado anoche, Gianmarco, Olga Moreno y Melyssa Pinto se bajaban de ese helicóptero que volaba alto. Lara Álvarez era la encargada de abrirles las puertas para que pisaran por fin tierra, en este caso suelo español, después de estar durante más de dos meses en Honduras.

Este se trata de uno de los momentos más emocionantes del concurso porque es ahí cuando se dan cuenta de que todo ha llegado a su fin y es que a pesar de las muchas quejas que solemos oír de todos ellos durante el programa, cuando llega la final, ninguno de ellos quiere desprenderse del reality.

Muy nerviosos, pero sobre todo contentos, todos se ponían al lado de Lara Álvarez para la grabación del programa. Imágenes que vimos después en el programa, presentado por Jorge Javier Vázquez.

La historia de Sandra Pica y Tom Brusse ha dado mucho de qué hablar. Durante 'Supervivientes 2021' hemos sido testigos de la trama de amor que había entre ambos, eso sí, en la distancia y con sus idas y venidas. Y ahora, que sabemos que cada uno hará su vida por diferente camino, lo cierto es que estamos un poco a la espera de saber qué es lo siguiente.

Este miércoles Tom Brusse era el último expulsado del reality y lo cierto es que veíamos a una persona destruida y derrotada por haberse quedado a las puertas de la final. Casi con un ataque de ansiedad le explicaba a Jorge Javier Vázquez todo lo que le había ayudado su experiencia en Honduras para evolucionar como personas y eso hizo que todo el público se levantase a aplaudirle.

Pero... ¿cómo pasó la primera noche en Madrid el exconcursante? Hemos hablado con él y nos ha confesado que no sabe si verá a Sandra Pica: "Ya veremos". En cuanto a cómo ha pasado la noche con su padre, nos ha asegurado que: "Bien, gracias, después de tanto tiempo bien". Y sin más, Tom Brusse no ha querido dar más detalles de si ha pensado mucho en su expareja o si sigue teniendo claro que no quiere saber nada más de ella.