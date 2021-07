Isa Pantoja y Asraf Beno fueron los encargados de inaugurar la segunda edición de 'La última cena', que se estrenó anoche como líder de audiencia con un 15,7% de cuota de pantalla. La pareja tuvo que cocinar para una serie de comensales entre los que se encontraba Cristina Cifuentes, que vivió algún que otro momento incómodo por los comentarios de Paz Padilla sobre su pasado político.

Cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid se disponía a catar el primer plato de la noche, la presentadora le lanzó un dardo. "Escuchad el veredicto, que Cristina tiene un máster... Bueno, no. En comida, en comida", soltó Paz ante la invitada, que prefirió no hacer comentarios al respecto.

Las bromas de Paz continuaron durante la cata del segundo plato cocinado por Isa y Asraf. "Te va a gustar, porque estás acostumbrada a comer gratis", dejó caer la humorista. "Es falso, es falso. Siempre me he pagado mis comidas. Pregunta cuáles han sido mis gastos de representación y compáralo con otros políticos", defendió Cifuentes. "Dejad de meteros conmigo, que ya está bien", pidió más adelante entre risas.

La presentadora ha sido duramente criticada en las redes sociales por su forma de conducir el espacio, en el que ha sustituido a Jorge Javier Vázquez. "La única que se lo pasó bien fue Paz Padilla, pero no supo sacar nada de los personajes.Jorge Javier dejó el listón muy alto. Belén desde su casa muy divertida, la de ayer más sosa no pudo ser. excepto Alba Carrillo, los demás un 0", comentaba una usuaria en Twitter. "Ni #LaÚltimaCena1 ni la primera. Me niego a aguantar a Paz Padilla ni un segundo. Espero que no se les muera recientemente un familiar a uno de los comensales, porque les da la noche. Por lo que he visto en los tuits, tan inculta y maleducada como siempre". "Sobre #LaUltimaCena1 : Los camareros en bolas…¿Es necesario? Los cocineros de ayer infumables. Paz Padilla sin gracia ninguna y con un caso horrible. Los comensales… Se salva Lucia y Alba. En definitiva las segundas partes no son buenas … veremos la semana que viene el bajón", eran algunos de los comentarios que se sucedían en la red social del pájaro.