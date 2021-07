Sandra Pica ha estado ingresada unos días en el hospital y ha tenido que soportar como se han vertido bulos en las redes sociales sobre ella. Se ha llegado a decir que se había contagiado de la Covid o, incluso, que se había quedado embarazada. Hoy por fin ha recibido el alta hospitalaria y ha desmentido todas las especulaciones.

"Ya mejor, por fin me puedo ir para casa, tengo muchas ganas de salir y esperar los otros resultados que nos faltan. Son distintas causas, tenía esta zona de aquí inflamado, con infección, no sabemos de dónde viene y mi analítica de sangre es un cuadro, es como que he empezado a tomar conciencia de la salud. Al final creemos que somos jóvenes y nos confiamos, he sentido mucho miedo" confesaba Sandra en su salida.

Además, ha negado que fuera por la Covid: "No ha sido la Covid, ni ningún embarazo, no jugaría con eso, ni lo ocultaría. Si supiese qué es lo que me pasa lo diría, pero me faltan los resultados" y ha asegurado que le ha influido todo lo que se ha dicho de ella: "Yo pensaba que a mí nada me afectaba, pero estos días en el hospital me he dado cuenta que tengo cuadros de ansiedad, tenía un poco de miedo de salir del hospital al exterior. Hay que afrontarlo, quiero que respeten que no me encuentro en mi mejor momento psicológicamente".

Sandra nos ha confesado que le ha dolido que se haya dicho que este ingreso le ha venido bien para no enfrentarse a Tom Brusse en Madrid: "Me ha dolido que se diga eso, yo no soy una persona de huir, si no le he visto esta semana, le veré la semana que viene. Hubiese sido beneficioso hablar con él antes de que le cuenten, por desgracia no ha sido así. El chico me llamó nada más salir y se ha estado preocupando".

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' nos aseguraba que había hablado con Tom por teléfono: "Él lo único que me dice es que me recupere y que cuando esté bien hablaremos, se ha preocupado por mi estado de salud y por mi familia, no puedo decir lo contrario porque se ha portado muy bien" y nos detallaba cómo era su actitud con ella: "A mí él me ha preguntado por cómo estoy, por su parte no veo nada, sigo viendo la frialdad, prefiero que se lo tome así".

Sandra Pica tiene claro que quiere tener una relación de amistad con el exconcursante de 'Supervivientes' y así lo intentará: "Yo por mi parte lo último que quiero es una guerra, quiero que podamos ser amigos, espero que lo podamos conseguir, si no es ahora con el tiempo. Con Tom expulsado, mi ganadora es Lola".