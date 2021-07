El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.

Y la polémica no llega solo de la mano de la presentadora. También de los colaboradores. O quizá especialmente de su mano. De la de José Antonio Avilés.

Desde que se sienta en el programa este joven que quiere hacerse pasar por periodista no hace más que crear polémicas. Tanto que incluso su participación en Supervivientes fue una de las más comentadas. No en vano fue en ese momento, cuando estaba en lo más alto de la popularidad, cuando se descubrieron muchas de sus mentiras y chanchullos. Ahora tras su separación sentimental (lo ha dejado con su novio) los espectadores no han sido para nada buenos con él. Le han llamado de todo en redes sociales.

"Voy a intentar ser educado aunque sea difícil, es muy difícil que tú hagas entretenimiento cuando tienes una voz irritante, cuando no dejas hablar a nadie, estás despistado mirando el móvil... No eres ejemplo de nada ni para nadie así que si pides que te dejen vivir tranquilo pide también respeto para los que perdemos dos minutos de nuestro tiempo en intentar arreglar lo que no tiene arreglo", le contestaba un seguidor en su cuenta de Instagram hace unos días. Pero no era el único que le daba "caña" a pesar de seguirle en redes sociales.

"Intenta tener un plan para cambiar tu imagen porque el camino por el que vas no es correcto", le contestaba en esta ocasión una seguidora. "Madre mía, mira que me gusta viva la vida y no entiendo como te pueden tener ahí porque eres insoportable y mal educado", contestaba otra. ¿Se plantea Viva la Vida prescindir de Avilés o precisamente su polémica es lo que da vida al programa?"