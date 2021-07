Hace unos días nos quedábamos muy impresionados al ver que Olga Moreno le había escrito una carta a David Flores, algo que ha sido muy criticado por los espectadores del concurso que han asegurado que en vez de escribírsela a su hija Lola, lo ha hecho al hijo de Rocío Carrasco para seguir teniendo trama en España.

Rocío Flores, que ha estado esta mañana en 'El programa del verano' ha aprovechado su colaboración en televisión para explicar por qué Olga le escribió una carta a su hermano y no a Lola. Y es que la joven ha asegurado que el vínculo que hay entre la concursante y David es muy fuerte.

"David y Olga tienen un vinculo muy especial desde que David es recién nacido, es un amor y un cariño especial. Olga sabe que David sigue mucho el concurso y sabe que se muere de a ilusión de que se salve y demás. Es como un reconocimiento hacia el. De Olga es su madre y ese vinculo no se va a romper, con David es diferente. Olga es una de las personas que mejor conoce a David y con la que pasa más tiempo" ha asegurado la colaboradora.

De esta manera, Rocío ha asegurado que el vínculo que tienen Olga y Lola es de madre e hija, algo diferente del que tiene con David Flores. Además, ha confesado que la concursante sabe que el hijo de Antonio David es muy seguidor del programa y siempre ha querido que superara todas las pruebas y por eso, su forma de agradecerle el apoyo ha sido con esa carta tan emotiva.

Un conocido presentador de Telecinco habla tras su sonado encontronazo con Rocío Flores

Rocío Flores tuvo un encontronazo con Carlos Sobera en plató hace unas semanas. Y es que la colaboradora estaba más nerviosa de lo normal tras la presión mediática por las declaraciones de su madre y por las críticas que ha estado recibiendo por redes sociales después de hacerse público el altercado que tuvo con Rocío Carrasco.

La joven llamó la atención al regidor del programa y también al presentador, no entendía como Carlos Sobera permitía que el Maestro Joao se desahogara a gusto contra ella y contra Olga Moreno y este fue muy sincero con la respuesta: "Rocío, yo no he visto que el Maestro Joao te haya faltado el respeto en ningún momento".

Hemos hablado con Carlos Sobera sobre su relación con Rocío Flores después del encontronazo que tuvieron en una gala y nos ha confesado que: "Perfecta, me pidió disculpas y también lo hizo con el director del programa. No hemos cambiado nuestra actitud respecto a ella".